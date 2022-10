Militar alerta de una inminente invasión china a Taiwán

Washington. Estados Unidos debe estar listo para responder a una posible invasión china de Taiwán inclusive este año, dijo ayer un almirante estadounidense de alto rango, indicando una mayor alarma sobre las intenciones de Pekín hacia la isla.

El almirante Michael Gilday, jefe de operaciones de la Armada de Estados Unidos, es el último alto funcionario en Washington en señalar que China, bajo el gobierno de Xi Jinping, pueda estar mucho más dispuesta a corto plazo de lo que se pensaba a apoderarse de Taiwán.

Xi está a punto de asegurarse un tercer mandato de cinco años y el domingo pronunció un histórico discurso ante el Congreso del Partido Comunista en el que reiteró su promesa de "reunificar" algún día Taiwán, incluso mediante el uso de la "fuerza".

Ante el Atlantic Council, Gilday fue interrogado sobre el discurso de Xi y si concordaba con los comentarios de otro almirante estadounidense de que Pekín estaría listo para tomar Taiwán en 2027.

Afirmó que en los últimos 20 años "han cumplido todas las promesas que hicieron antes de lo que dijeron que iban a cumplir".

"Entonces cuando hablamos de una ventana de tiempo para el 2027, eso puede ser una ventana hasta 2022 o potencialmente 2023", agregó. "No lo podemos descartar. Yo no pretendo ser alarmista diciendo esto. Es que no lo podemos ignorar".

China afirma que la isla es parte de su territorio.