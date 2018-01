México no podía quedar fuera del libro Fire and Fury: Inside the Trump White House. Y no podría serlo porque parte de la narrativa electoral exitosa del entonces candidato republicano, Donald Trump, fue teñida a través de duras críticas hacia México.

En uno de los capítulos escrito por Michael Wolff, describe la intención que tuvo Trump a través de su yerno Jared Kushner, de negociar con el presidente Enrique Peña Nieto el pago del muro o al menos una simulación de ello, con tal de quedar bien con los estadounidenses que votaron por él en las elecciones de noviembre del 2016.

“Kushner veía la oportunidad para convertir el tema del muro en un acuerdo bilateral que lidiara con la inmigración, lo que sería un logro impresionante en la política trumpista”, escribe Wolff sobre Kushner.

Lo que describe Wolff ya había sido revelado por The Washington Post el pasado 3 de agosto. En la publicación de la conversación entre los presidentes Trump y Peña, el estadounidense le pide al mexicano que no revele en público la decisión de no pagar el muro.

Cinco revelaciones principales de libro

1. Steve Bannon pensó que Trump Jr se comportó como un “traidor” y “antipatriota” de su país durante una reunión sostenida con un abogado ruso en la Torre Trump en junio del 2016.

2. Trump no creía en su victoria electoral. “Poco después de las 8 de la noche del día de la elección, cuando la sorpresiva tendencia decía que Trump en realidad podría ganar, Donald Trump Jr le dijo a un amigo que su padre parecía como si hubiera visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas y no de alegría (...) Era un Trump horrorizado”.

3. Trump estaba enojado en su toma de posesión. “Trump no disfrutó de su propia toma de posesión. Estaba enojado por que las personalidades de nivel A rechazaran asistir al evento, estuvo descontento con el alojamiento en la Casa Blair, y se le vio peleando con su esposa, que parecía al borde de las lágrimas”.

4. Ivanka, presidenta. La hija del presidente, y su esposo, Jared Kushner, supuestamente llegaron a un acuerdo para que ella se convierta en la primera mujer presidenta. “Habían llegado a un acuerdo serio: si en algún momento en el futuro se presentara la oportunidad, ella sería la candidata a la presidencia”.

5. Jared Kushner no supo decir las tres prioridades del gobierno de Trump después de seis semanas de que iniciara el gobierno. “Sólo dime las tres cosas en las que el presidente quiere centrarse”, pidió Katie Walsh, jefa adjunta de la Casa Blanca al yerno del presidente. “Kushner seguía sin respuesta seis semanas después”.