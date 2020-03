El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, conversaron vía telefónica este martes sobre la contención y mitigación del brote de Covid-19 entre ambos países.

De acuerdo con la cancillería mexicana, el secretario Ebrard enfatizó la disposición del gobierno mexicano para colaborar con las distintas autoridades de su par estadounidense para hacer frente, de manera conjunta y coordinada, a la pandemia a nivel regional.

Mientras que el Departamento de Estado aseguró que Pompeo expresó su interés en evitar un mayor contagio de la comunidad y en desarrollar una respuesta efectiva y coordinada ante la pandemia.

"Estados Unidos y México continúan trabajando en estrecha colaboración en todos los temas de política exterior, entre ellos asegurar nuestra frontera compartida", se lee en un comunicado del Departamento de Estado.

Mientras que el canciller Ebrard subrayó que la estrategia de México está basada en las disposiciones y mecanismos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.

También escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy en comunicación con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá para facilitar la coordinación y el intercambio de información respecto a la contingencia de salud pública que vivimos".

El día de ayer el diario The New York Times dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump planea retornar de inmediato a México a los migrantes y solicitantes de asilo que llegan de manera ilegal a su territorio para evitar la propagación del virus.

El gobierno de México aseguró en una nota informativa que Estados Unidos no le ha hecho oficialmente el planteamiento, no obstante, Donald Trump manifestó que invocará mañana jueves una ley que permitiría a las autoridades estadounidenses rechazar a los inmigrantes que buscan cruzar ilegalmente la frontera sur del país. Sin embargo, sostuvo que la frontera compartida con México no será cerrada.