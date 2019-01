El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la postura de México respecto a la situación de Venezuela es de no intervención y disposición a contribuir a cualquier proceso que lleve a la paz y al diálogo, basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

“Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido. No vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer ese gobierno”, enfatizó en Palacio Nacional.

Destacó la importancia del respeto a las libertades y de los derechos humanos en Venezuela, por lo que hizo un llamado al diálogo inmediato para evitar una escalada de violencia en Venezuela.

El presidente López Obrador también habló sobre el tema: “No queremos confrontación, no queremos pleito, queremos una relación de amistad”, dijo al argumentar que México apostará al diálogo para solucionar la crisis de Venezuela.

Indicó que, aunque sus opositores no estén de acuerdo, su gobierno no desconocerá al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Argumentó que “para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución (mexicana)”. Mencionó que no es que esté a favor o en contra del gobierno de Venezuela, sino de la defensa de cuatro principios de la política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.

Maduro le toma la palabra

Maduro no perdió tiempo en la oferta que le hizo México para dialogar. El venezolano aceptó la propuesta.

“México y Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar la paz (...) Estoy listo”, aseguró el mandatario en medio de la crisis.

