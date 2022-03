Entrevista con Héctor Vasconcelos, senador

Al considerar la actual situación en Ucrania como la mayor crisis internacional desde la segunda guerra mundial, el senador Héctor Vasconcelos destacó que México está haciendo lo mejor que puede sin violar sus principios constitucionales al apoyar con ayuda humanitaria, sin enviar armas ni imponer sanciones a Rusia.

—¿Cómo califica la postura mexicana respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia?

Yo pienso que la respuesta mexicana a los gravísimos acontecimientos en Ucrania ha sido por una parte consistente con nuestros principios constitucionales de política exterior, con el artículo 89 de la Constitución. Por una parte, hemos convertido en un hecho que México no va a participar en ese conflicto, no va a enviar personal militar, ni armas en ningún momento, y esto corresponde a uno de los principios históricos de la política exterior mexicana que consiste en no intervenir en asuntos internos de otros países.

Por otro lado, creo que México como la mayoría de todos los países del mundo ha condenado la violación del derecho internacional, también otro de nuestros principios constitucionales es la observancia del derecho internacional y de las normas jurídicas.

—¿Países como México deberían mantener puentes diplomáticos con Rusia, o como muchos quieren, imponer sanciones?

Estamos hablando de los asuntos internos de Ucrania y de Rusia. Y el presidente de la República cree de una manera muy profunda en ese principio de no intervención porque es la única manera de defendernos de que otros países intervengan en asuntos mexicanos.

Yo creo que la política exterior mexicana tiene que encontrar un equilibrio muy difícil de lograr entre condenar una violación al derecho internacional al mismo tiempo que no se interviene ni siquiera aplicando sanciones o con el envío de armas.

Si México empieza a imponer sanciones a otros países mañana otros países impondrán sanciones a México, como lo intentó el presidente Trump en 2019 ¿queremos eso? Tengamos un principio en ese tema, sostengamos un principio.

—¿Usted considera que México podría ofrecer mediación entre Ucrania y Rusia?

Desde luego el gobierno mexicano mantiene un contacto permanente con la embajada rusa. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado propuso la semana pasada, con la anuencia de los ocho partidos que están representados en la Comisión, que México trate de gestionar un acuerdo con las potencias nucleares involucradas en este conflicto, un acuerdo para no utilizar en ningún caso, en ningún escenario armas nucleares eso es algo que a nosotros en la comisión nos parece que sería una forma de mediación que no viola los principios de la política exterior mexicana.

También hay muchas otras formas: la participación que México está teniendo en el Consejo de Seguridad creo que representa y materializa esta política del presidente de la República en torno a este asunto.

—Ante la compleja situación ¿ve factible enviar como embajador en Rusia a alguien sin experiencia diplomática?

Una atribución de cualquier jefe de Estado en cualquier parte del mundo es designar a los embajadores. La propuesta de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia todavía no la analizamos aquí, ya lo haremos a fondo cuando nos llegue la documentación, luego habrá una comparecencia necesariamente del candidato a ser embajador y entonces decidiremos sí es la persona idónea o no para ocupar el cargo.

Uno puede especular, pero la atribución de nombrar embajadores y cónsules generales es del presidente de la República, es decir, no nos toca a nosotros como legisladores designar o proponer a una persona.

Legisladores son activos en el tema, en México parece lo contrario

Si uno de nuestros principios de política exterior es la no intervención yo creo que no podemos tomar el activismo de otros parlamentos. En Estados Unidos, su Comisión de Relaciones Exteriores es muy activa en este tipo de crisis pero ellos no tiene en su Constitución ese principio de no intervención. El caso de Reino Unido también es diferente.

perla.pineda@eleconomista.mx