Ante el otorgamiento de beneplácito a Francisco Arias como embajador de Venezuela en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que México no utiliza el reconocimiento como instrumento político.

"Bajo la Convencido de Viena, la Doctrina Estrada vamos a seguir el mismo procedimiento de siempre, no se aceptan o rechazan los beneplalciitos en la tradición diplomatica mexicana dependiendo las preferencias o situaciones de la política del gobierno en turno", aseveró tras su participación en la inauguración del Parque Alianza del Pacífico.

Puntualizó que en el gobierno de México nunca ha pasado que se le niegue el beneplácito a un diplomático de un país con el cual se tienen relaciones diplomáticas.

"Nosotros hemos tenido una postura conforme a la doctrina Estrada no hemos desconocido nunca el gobierno de Venezuela México no utiliza el reconocimiento como un instrumento político", afirmó.

Recordó que la doctrina Estrada surgió precisamente de la no utilización de los reconocimientos a un gobierno a otro cuando hay un conflicto como un instrumento político,

"La doctrina Estrada la vamos a respetar, ahora ¿es opcional? no, está en la Constitución y hay quien dice que la Constitución es anticuada pues que promueva que se cambie, presenten una iniciativa pero nosotros juramos hacer guardar la Constitución de la República y ahí dice no intervención", concluyó.

Un comunicado de la cancillería detalla que según el Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964, el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el beneplácito de ese Estado.

El beneplácito o plácet se otorga con respecto a la persona por acreditar y no sobre el procedimiento que en el Estado acreditante se lleva a cabo para nombrarlo. Asimismo, el plácet se otorga previo a la designación y ratificación de un embajador en otro país.

México realiza el análisis referido con apego a sus principios constitucionales y a la doctrina Estrada. Es decir, sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela.

La cancillería indicó que el Gobierno de México reitera su apego a los principios de no intervención en asuntos internos de los países, de autodeterminación de los pueblos y de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. De igual forma, el país reafirma su voluntad de propiciar el diálogo como ruta para la resolución de conflictos con todos los actores internacionales que así lo deseen.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, destacó que pese a que hay diferencias entre México y Chile en cuanto al posicionamiento sobre Venezuela eso no afecta la relación bilateral ni su asociación con la Alianza del Pacífico.

Por su parte, Carlos Holmes, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, destacó que es respetable la decisión del gobierno mexicano al otorgar beneplácito al representante propuesto por Venezuela, Además agregó que No se ha discutido el tema si México saldrá o no del Grupo de Lima donde ya no ha participado desde el cambio de su gobierno.