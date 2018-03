El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a arremeter la mañana de este viernes contra México a través de su red social favorita -Twitter- como ya es recurrente en su administración.

NOTICIA: Si México no pagará el muro, que Peña Nieto cancele visita: Trump

"México se ha aprovechado de Estados Unidos por tiempo suficiente", los déficits comerciales masivos y la poca ayuda en una frontera muy débil deberán cambiar ¡AHORA!", tuiteó el presidente estadounidense este viernes.

El tuit de Trump, siguió a una insinuación hecha el jueves por la Casa Blanca de que podría imponer un impuesto del 20% a los bienes procedentes de México, provocando el desplome del peso y profundizando la crisis entre ambos países.

NOTICIA: Trump plantea impuesto de 20% en productos mexicanos para el muro

Ayer Trump sentenció que Estados Unidos ha pagado la factura de la migración ilegal. Pero eso se acabó. El muro es fundamental para garantizar nuestra seguridad , aseguró en un discurso pronunciado en Filadelfia horas después de exigir a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, la cancelación de su visita a Washington.

Trump también ordenó recortes a las subvenciones federales para las "ciudades santuario" que protegen a los inmigrantes y un aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y oficiales de inmigración, a la espera del financiamiento correspondiente del Congreso.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!