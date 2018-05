Ante las declaraciones del presidente Donald Trump al referirse a algunos migrantes como “animales”, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que está opinión es absolutamente inaceptable para el gobierno mexicano.

A través de la embajada de México en Washington se presentó una nota diplomática de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se establece que las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, independientemente de su situación migratoria.

En el documento se destaca que las aseveraciones de Trump son contrarias al respeto a los derechos humanos y vulneran el principio de responsabilidad compartida que debe regir a la relación bilateral.

“Comparar a cualquier persona independientemente de que tenga un historial criminal o cuál sea su estatus migratorio, decir que es un animal implica que no se está reconociendo su dignidad fundamental como persona y no se le reconocen los derechos humanos esenciales”, declaró el canciller en una entrevista en Despierta con Loret.

Agregó que dicho señalamiento no sólo es una violación a los principios fundamentales de la política exterior mexicana, sino que va contra la convicción fundamental de México, que es defender a los migrantes en cualquier parte del mundo.

“Comparar a cualquier persona con un animal no sólo es una invitación a la violación de esas garantías, sino al odio, al discurso xenofóbico, y eso es algo que no se puede aceptar”, sentenció.

Al ser cuestionado respecto a los señalamientos de Trump de que México no hace nada por EU sobre todo en la seguridad fronteriza, Videgaray aclaró que hay una cooperación real entre ambos países en diversas materias.

“Si el presidente Trump no encuentra el valor, el significado que tiene para Estados Unidos la cooperación que hay con México, ese es un problema de él, no es un problema nuestro, México coopera con Estados Unidos por el interés de los mexicanos y por el interés de nuestro país no para darle gusto al presidente de EU”, manifestó.

Visita a Bolivia

La cancillería mexicana informó que Luis Videgaray, se reunirá este viernes en La Paz, Bolivia, con el presidente Evo Morales y con su homólogo, Fernando Huanacuni.

Los cancilleres recibirán los resultados de la VI Reunión de la Comisión Binacional Permanente México–Bolivia, celebrada en la Ciudad de México el pasado 30 de abril, donde se trataron temas en materia de promoción al comercio, migración, cooperación técnica y científica, así como la cooperación educativa y cultural.

Videgaray también sostendrá un encuentro con el alcalde de La Paz, Luis Revilla.