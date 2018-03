La reunión de cancilleres del Mercosur comenzó en el Palacio San Martín con la mirada puesta en alcanzar un acuerdo de intercambio comercial con la Unión Europea (UE), y la anfitriona del encuentro, Susana Malcorra, confirmó que el eje estará en consensuar "una posición bien monolítica y bien definida" para "alcanzar lo antes posible" ese entendimiento.

Del encuentro participan la canciller Malcorra y sus pares de Brasil, Aloysio Nunes; Paraguay, Eladio Loizaga, y Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

"Queremos ver la forma de tener una posición bien monolítica y bien definida, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con la UE, en el momento en que ellos muestran un enorme interés porque esto ocurra", sostuvo la jefa de la diplomacia argentina, quien antes de ingresar a la reunión mantuvo un breve diálogo con la prensa.

"Esta es una de esas oportunidades que no hay que perder", resumió.

Malcorra desayunó en la Cancillería con su par de Brasil para reconfirmar los puntos de la agenda bilateral que habían acordado los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer cuando se vieron en Brasil, en febrero.

Malcorra señaló a la agencia Télam que la controversia por los vuelos británicos a las Islas Malvinas con escala en Brasil no habían sido parte de la conversación.

"Eso lo estamos manejando por otro carril. La queja existe y no hay cambios respecto a eso. Pero esto es una reunión para reconfirmar la hoja de ruta del Mercosur", indicó la canciller a esta agencia.

El Mercosur buscará definir una posición unificada y de mayor fortaleza política frente a la Unión Europea para acelerar el acuerdo de asociación birregional, que tendrá a fin de mes en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones, tras el impulso que la presidencia protémpore argentina le impuso al proceso con el objetivo de poder cerrarlo antes de que concluya el corriente año.

Es una reunión de trabajo con los ministros de los cuatro países firmantes fundadores, que apunta a discutir la temática del Mercosur y la Unión Europea (UE). Estamos empezando una discusión de fondo. Los cancilleres necesitamos darle una impronta política, así que ése es el tema central. Por supuesto recorreremos otros temas de la región , señaló Malcorra tras participar de un seminario organizado por la revista The Economist en el Hotel Alvear.

El encuentro de los cancilleres es preparatorio de la XXVII Ronda del Comité de Negociaciones Birregionales, que entre 20 y 24 de marzo reunirá en el Palacio San Martín a técnicos y funcionarios políticos de ambos bloques, en la primera cita tras el cambio de escenario que la nueva administración estadounidense impuso en las relaciones comerciales internacionales.

Bruselas había definido, antes de la elección del presidente estadounidense, Donald Trump, que el Mercosur tendría oportunidad para cerrar la negociación hasta entonces, en la expectativa de un triunfo de Hillary Clinton permitiera concluir este año el Acuerdo Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, que venía a buen ritmo durante la administración de Barack Obama.

El triunfo de Trump no solo frustró esa negociación sino que puso en riesgo el NAFTA, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y malogró apenas cerrado el Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado entre 12 países de esta cuenca, incluidos tres de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Perú.

Es necesario estar alertas a las oportunidades y reaccionar muy rápido, con el Mercosur como plataforma de lanzamiento, ahora que la UE ya no tiene un acuerdo con Estados Unidos a la vista", reflexionó el miércoles Malcorra, al respecto.

Además, "lo que pasa con el Nafta nos da la oportunidad de traer a México a la región, ya que antes sólo veía a Estados Unidos como socio , completó la canciller.

El acercamiento a la Alianza del Pacífico, que también integra Colombia, fue uno los primeros ejes de la agenda externa del presidente Mauricio Macri, aspiración que comparte con su par brasileño Michel Temer, con quien en su última reunión del 6 de febrero acordó propiciar el acercamiento a México.

En un mundo con muchísimas incertidumbres, el Gobierno nacional tiene una certidumbre: estar cerrados al mundo no nos ha traído buenos resultados. Después de ser sumamente selectivos para integrarnos con el exterior, vemos que el mundo se vuelve proteccionista, nacionalista, populista, y nosotros hemos hecho maestría, doctorado y postdoctorado en eso y vemos que no funciona. La integración al mundo no es abrirse a tontas y a locas, sino decidir donde están nuestros intereses y defenderlos , recalcó Malcorra.

En los 17 años de negociaciones del acuerdo de asociación, el Mercosur y la Unión Europea mantuvieron irreductibles las barreras sobre sus mercados industriales y de servicios, en el caso del bloque sudamericano, y agrícolas en los países europeos.

En ese marco envío un claro mensaje a la Unión Europea: "no se puede pretender que se tenga en cuenta todo lo que les interesa a ellos, sin que la agroindustria esté incluida".

Malcorra consideró que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea muchos países que recibían financiamiento agrícola van a perder recursos, por lo cual "hay que montarse sobre esas transiciones sin una visión meramente economicista, sino de política económica".

Confío en que el bloque se despierte y entienda que hay una oportunidad histórica dado el vacío de liderazgo en el multilateralismo; es una discusión política, no económica, y hay una convicción de que hay que privilegiar lo político y presionar sobre sectores económicos refractarios a avanzar a un acuerdo , instó la canciller frente a la reunión que tendrá mañana con sus pares.

El gobierno argentino aspira a cerrar las negociaciones birregionales a fin de año, en simultáneo con la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), máxima instancia de decisión de la entidad, que se celebrará en Buenos Aires en diciembre próximo.