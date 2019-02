Washington. En un adelanto de entrevista emitido a través de CBS, el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, dijo que temía que la destitución de James Comey como jefe de la agencia llevaría al cese de las investigaciones sobre la posible cooperación entre el equipo de la campaña de Trump y Rusia.

Por esta razón, McCabe autorizó una investigación sobre el tema un día después de que se reuniera con Trump en mayo del 2017, por temor a que pronto pudiera ser despedido.

“Estaba muy preocupado de poder poner el caso de Rusia en un terreno totalmente sólido para que, en el escenario de que me removieran del caso o que me despidieran, la investigación no pudiera cerrarse ni desaparecer sin dejar rastro”, comentó McCabe a CBS.

Esta es la primera vez en que McCabe explica la razón por la que abrió la investigación sobre los vínculos de Trump con Rusia.

CBS emitió una parte de la entrevista, programada para transmitirse en su totalidad el domingo en el programa 60 Minutes.

McCabe reveló que los responsables del Departamento de Justicia consideraron la posibilidad de convocar al gabinete para sugerirle la aplicación de la Enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump de la presidencia. Lo hizo al recordar algunos escritos del entonces vicefiscal Rod J. Rosenstein, y en particular, la intención de grabar conversaciones del presidente.

Respuesta en Twitter

Trump respondió vía Twitter el jueves: “El desprestigiado director interino del FBI, Andrew McCabe, pretende ser un ‘pobre angelito’ cuando en realidad era parte del escándalo de Hillary, la tramposa, y la falsa investigación sobre Rusia, y un títere de James Comey, el de las filtraciones. El reporte del inspector interno sobre McCabe fue devastador”.

En un comunicado a CBS, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que McCabe había “abierto una investigación completamente infundada sobre el presidente”.