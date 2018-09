La primera ministra británica, Theresa May, dijo que Reino Unido no vacilaría luego de que las conversaciones sobre su salida de la Unión Europea se estancaron, en tanto, ministros de Francia y Alemania sugirieron que el próximo paso en la negociación debería darlo Londres.

May exigió el viernes nuevas propuestas y un mayor respeto de los líderes de la Unión Europea, afirmando después de una cumbre en Austria que las negociaciones alcanzaron un punto muerto y se mantuvo firme en un artículo publicado en un reconocido periódico euroescéptico.

"Este es el momento de hacer lo correcto por Reino Unido", sostuvo May en el Sunday Express. "Ahora es el momento de las cabezas frías. Y es hora de mantener la calma", agregó.

El diario Sunday Times informó que sus colaboradores comenzaron planes de contingencia para una elección anticipada en noviembre, para ayudar a salvar las negociaciones del Brexit y su cargo.

May ganó aplausos en su partido y en la prensa por hacer frente a la Unión Europea, antes de la conferencia anual del Partido Conservador, que comienza a finales de mes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dijo el sábado a la radio BBC que si los líderes de la UE esperaban que el Reino Unido capitulara, entonces habrían "juzgado completamente mal a los británicos", incluso si eso significaba abandonar el bloque en marzo sin un acuerdo.

"Podemos ser educados, pero tenemos un límite", dijo. "Así que ahora tienen que comprometerse con nosotros con seriedad", agregó.

Atrincherados

Pero las reacciones iniciales al otro lado del canal de la Mancha sugerían que Francia y Alemania también se estaban atrincherando.

Los líderes de la UE y May dijeron que querían llegar a un acuerdo en octubre, que se ultimaría en noviembre.

En París, la ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, dijo que todavía creía posible lograr un buen pacto sobre el Brexit, pero que Francia debía prepararse para la posibilidad de un divorcio sin acuerdo. Afirmó en la radio France Info que la votación de Reino Unido a favor de abandonar el bloque "no puede llevar a la quiebra de la UE".

En Berlín, el viceministro de Relaciones Exteriores alemán, Michael Roth, dijo que los otros 27 estados de la UE se esforzaban por lograr soluciones razonables. "El juego de que la culpa la tiene la UE es muy injusto", dijo en Twitter.

En Londres, el Telegraph publicó que May se enfrentaba a posibles renuncias ministeriales la semana que viene si no presentaba una alternativa al plan de Brexit propuesto en Austria. Sin embargo, incluso algunos críticos del plan de May respaldaron a la primera ministra en su enfrentamiento con la UE.

"Tengo grandes diferencias de opinión con nuestra primera ministra. Pero, aun así, debo decir que veo con desdén el comportamiento de los líderes de la Unión Europea en Salzburgo", dijo David Davis, el exministro del Brexit que renunció en señal de protesta, en un mitin en Bolton, al norte de Inglaterra.