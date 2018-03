El senador Marco Rubio aprobó a Rex Tillerson como secretario de Estado. La decisión significa un enorme respaldo al expresidente ejecutivo de ExxonMobil tomando en cuenta que anteriormente había manifestado sus dudas sobre el perfil de Tillerson, en particular, sobre la relación que guarda con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Dada la incertidumbre que existe en el país y en el exterior sobre la dirección de nuestra política exterior, he tomado la decisión de apoyarlo, a pesar de mis reservas, porque no podemos demorar decisiones que involucran a nuestros intereses , escribió Rubio en su cuenta de Facebook. Rubio hizo el anuncio horas antes de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, del cual forma parte, tenía previsto votar sobre la propuesta diplomática del presidente Donald Trump.

Al hacer púbica mi postura, debo decir que tomé la decisión sobre equilibrios de experiencia y su éxito en el comercio internacional , comentó Rubio sobre el perfil de Tillerson.

Un rasgo del quien será secretario de Estado, que no gustó a Rubio, fue no haberse atrevido a calificar como crímenes de guerra algunos actos cometidos por el presidente ruso (de acuerdo a lo que piensa el propio Rubio). A pesar de su gran experiencia en Rusia y su relación personal con muchos de sus líderes, (Tillerson) dijo que no tenía suficiente información para determinar si Putin y sus secuaces fueron responsables de ordenar el asesinato de innumerables disidentes, periodistas y opositores políticos , escribió Rubio.

La Comité votó 11-10 la propuesta de Tillerson, y cuenta con el apoyo de Rubio para asegurar la confirmación en el cargo.

Pompeo, confirmado en la CIA

El Senado confirmó con una votación de 66 contra 32, al representante Mike Pompeo para dirigir la CIA en la nueva administración del presidente Donald Trump.

Algunos demócratas se opusieron a la confirmación de Pompeo por lo que llamaron las posiciones inconsistentes del republicano de Kansas en temas clave como la vigilancia, la tortura y la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016.