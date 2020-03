Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó a las ciudadanas a tener seis hijos para hacer crecer a la patria, al promover su Plan Parto Humanizado.

“A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos, que crezca la patria”, dijo Maduro.

La opositora Manuela Bolívar, de la Asamblea Nacional, dijo: “Los hospitales no funcionan; las vacunas son escasas; las mujeres no pueden amamantar porque están desnutridas o compran fórmula para bebés porque no es asequible, y el país enfrenta una migración forzada por la emergencia humanitaria”.

Un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirma que uno de cada tres venezolanos está luchando por cumplir los requisitos mínimos de nutrición, e incluso en el 2018 una organización benéfica dice que ha aumentado el número de bebés abandonados en las calles.