La Comunidad de Madrid cerrará durante 15 días, a partir del 11 de marzo, guarderías, colegios, institutos y universidades. Así lo decidió este lunes el Ejecutivo comunitario tras la reunión del Consejo de Gobierno convocada con carácter extraordinario para abordar la situación del coronavirus.

La medida, que llega tras el cierre la semana pasada de 213 espacios de ocio para mayores, afecta tanto a los centros públicos como a los privados. Únicamente los centros de educación especial seguirán abiertos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, advirtió que el cierre puede ser prorrogable "en función de la situación epidemológica".

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en rueda de prensa que esta decisión busca frenar el aumento de los contagios. "La salud pública está por encima de todo", remarcó. Este mismo lunes, el Gobierno vasco también decretó el cierre en Vitoria de los centros educativos hasta el lunes 23 de marzo.

La propagación del coronavirus en Madrid hará que las actividades quirúrgicas programadas y las consultas externas o pruebas diagnósticas "no preferentes" puedan ser suspendidas o retrasadas durante 15 días, a partir del próximo miércoles. Además, los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas para asegurar una atención adecuada ante la epidemia, y se establecerá un plan específico de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos, mientras que, en Atención Primaria, se atenderá prioritariamente a los pacientes en sus domicilios.

Otra de las recomendaciones lanzadas por la presidenta del Ejecutivo madrileño es que las personas mayores no salgan de sus casas o de sus residencias "salvo en caso de necesidad". También pidió a la población que no haga viajes a no ser que sea "estrictamente imprescindible".

Aumento de los casos

La Comunidad de Madrid es la región más afectada por el brote de Covid-19, con 577 contagiados y 17 fallecidos hasta la fecha. En España ya hay más de 1,200 contagiados, razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adelantado un plan de choque contra este brote, aunque la mayor parte de las medidas se darán a conocer este martes.

En su comparecencia ante los medios, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que "los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad", lo que obliga a pasar "de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada". Además, señaló que es aconsejable el teletrabajo en Madrid, Vitoria y Labastida siempre que sea posible y confirmó que el Sevilla-Roma de la Europa League se celebrará a puerta cerrada.

Por otra parte, Pedro Sánchez se puso en contacto telefónico con varios líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para coordinarse frente al coronavirus, además de hablar con los líderes de los principales partidos en España.