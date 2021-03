Sao Paulo. El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fustigó la política "imbécil" del presidente Jair Bolsonaro contra el Covid-19 y se presentó como una figura de conciliación en un país devastado por la pandemia y la crisis económica.

En su primera comparecencia después de recuperar sus derechos políticos por una decisión judicial, el exmandatario de izquierda (2003-2010) se abstuvo de informar si pretendía presentarse a las presidenciales del 2022, aunque se dijo abierto a buscar alianzas con todos los sectores.

"Voy a ser muy claro: sería alguien pequeño si estuviese pensando en 2022 en este momento", cuando Brasil enfrenta el momento más duro de la pandemia que ya dejó casi 270,000 muertos, dijo el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

"Cuando llegue el momento, el PT pensará si tiene que tener candidato o integrar un frente amplio. Pero ahora los líderes de los partidos tienen que discutir de la vacuna, de los salarios", agregó.

Lula atacó a Bolsonaro directamente por su historial en el manejo de la pandemia de coronavirus y la economía. "La gente no necesita armas. La gente necesita trabajos", dijo Lula, burlándose de la política a favor de las armas de Bolsonaro.

"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense porque esa es una de las cosas que pueden librarnos del covid", exhortó.

Bolsonaro responde

Bolsonaro aseguró que el exmandatario Lula da Silva ya lanzó su campaña para las elecciones presidenciales del 2022 con una serie de ataques en su contra.

"¿Qué gobierno fue ese? Fue el gobierno cuya mayor marca fue la corrupción, y se volvió populista (...) No sabe de qué está hablando , no tiene argumentos y va a estar parloteando no sé por cuánto tiempo", declaró en entrevista con CNN Brasil.