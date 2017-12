Desafiando los insultos y la hegemonía del nacionalismo catalán, Inés Arrimadas triunfó en las elecciones de este jueves y se consagró como el mayor azote de los independentistas.

por Ciudadanos votaron 1 millón 100,000 personas, 25% de los electores, el partido que encabeza en Cataluña esta mujer de 36 años, de cara aniñada, pero conocida por sus duros discursos contra un separatismo que repitió mayoría en el Parlamento catalán y espera gobernar.

Allí, en la Cámara regional, tachó de “golpe a la democracia” las sesiones del 6 y 7 de septiembre. En ellas, la exigua mayoría independentista sacó adelante, sin apenas debate y desoyendo las advertencias de los letrados del Parlamento, la ley que permitió celebrar el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.

Nacida el 3 de julio de 1981 en la localidad andaluza de Jerez de la Frontera (sur) y licenciada en Derecho y Administración de Empresas, se mudó hace más de una década a Cataluña, para trabajar como abogada en el sector privado.

Su vida dio un giro cuando un día del 2010 asistió con una amiga a un mitin de Ciudadanos. Al año siguiente se afilió y a partir de ahí su ascensión ha sido fulgurante, siendo elegida diputada regional a finales del 2012.

Su emergencia como líder en Cataluña se produjo al tiempo que Albert Rivera, fundador del partido, daba el salto a Madrid para afianzar la vocación nacional de Ciudadanos.

En octubre, y en vísperas de la declaración unilateral de independencia realizada en la cámara, acusó al cesado presidente catalán Carles Puigdemont de haber embarcado la región en un proceso “kafkiano”.

“A usted no le gusta dar la cara, señor presidente, no le gusta dialogar, no le gusta debatir, no le gusta negociar con quien no sea como usted”, le soltó Arrimadas, a quien sus allegados describen como “organizada”, “detallista” y capaz de “trabajar hasta la extenuación”.

Cambio de discurso

Era tradición que los políticos independentistas utilizaban: “El pueblo de Cataluña”. Ahora, ya no podrán generalizar. Así lo confirmó Arrimadas: “Los nacionalistas no hablarán en nombre de Cataluña. Para reafirmar su perfil antiindependista, Arrimadas comentó: “Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista”.

A Puigdemont le regresa la sonrisa

El gobierno español lo destituyó tras proclamarse una República en Cataluña. Pero instalado en Bélgica, Carles Puigdemont siguió librando batalla hasta alcanzar una inesperada victoria del independentismo en las elecciones de ayer.

“El Estado español cayó derrotado”, celebró exultante, después de que los independentistas alcanzaran la mayoría absoluta en escaños con su lista, Junts per Catalunya, en cabeza.

Puigdemont cumplió su palabra de celebrar un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre, y apoyó la declaración de secesión del Parlamento regional el 27 de ese mes.

Pero dos días después, partió hacia Bélgica para evitar un conflicto mayor con el Estado que acababa de destituirlo.

“La prensa contraria al independentismo lo describió como un cobarde. Pero Puigdemont, si peca de algo, es de temerario”, escribe su amigo Antoni Puigverd en el diario La Vanguardia.

Con su estrategia, este experiodista de 54 años, coronado por una espesa mata de cabello negro, trasladó el problema catalán al corazón de la Unión Europea, mientras que algunos compañeros de gabinete eran encarcelados.

Ahora, vendrá el tiempo de las negociaciones. Los viejos socios que conformaron el anterior gobierno no tendrán problema en negociar un gobierno encabezado por Marta Rovira, la número dos de la lista de Puigdemont.

La moneda está en el aire.