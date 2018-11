Washington. EL PRESIDENTE Trump planea centrar su rumbo político rápidamente hacia su campaña de reelección después de las elecciones de mitad de período celebradas este martes creyendo que su régimen de política divisiva y de confrontación movilizará a sus partidarios y lo llevará a un segundo mandato.

“Tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!”, escribió el mandatario en Twitter por la noche.

Los resultados, hacia la media noche, no necesariamente representaron una derrota para Trump. Sin contar con los resultados finales al cierre de la edición, los demócratas perdían tres asientos en el Senado a manos del Partido Republicano (51 contra 43 en favor del partido de Trump), lo que le daba de manera irreversible la mayoría absoluta a los conservadores.

Por lo que toca a la Cámara de Representantes, los demócratas habían arrebatado 24 escaños a los republicanos (201 frente a 188), lo que proyectaba una victoria demócrata.

Los candidatos demócratas ganaron escaños republicanos en varios distritos suburbanos a las afueras de Washington, Filadelfia, Miami, Chicago y Denver, que eran considerados objetivos primordiales para el cambio, ya que apoyaron a Hillary Clinton en el 2016. Además, se adentraron en el territorio de Trump al intentar recuperar a los votantes blancos de clase obrera.

Las elecciones de mitad de legislatura suelen ser complicadas para el partido en el poder, y los aspirantes republicanos estaban a la defensiva en muchas pugnas en todo el país.

Los demócratas se beneficiaron del extraordinario entusiasmo de los votantes, de una sólida recaudación de fondos y de las nuevas caras en sus boleta. Bajo el paraguas de la formación se presentaron más mujeres que nunca, además de veteranos y minorías, muchos motivados por la alarma generada por el ascenso de Trump.

Las divisiones políticas y culturales que detonó Trump a su llegada, hace dos años, no lograron ser aprovechados por los demócratas en el Senado, donde muchas de las batallas se ubicaron en zonas rurales.

Mejor futuro

Nancy Pelosi se convertirá en la líder de la Cámara de Representantes desde el próximo mes de enero. Contenta, dijo a legisladores y simpatizantes demócratas que las elecciones de este martes marcarán el futuro de Estados Unidos, y agradeció “a todos ustedes por brindar un mejor futuro para todos los niños del país”.

La líder demócrata dijo que las elecciones de este martes trascendían a republicanos y demócratas. Restaurarán la Constitución y crearán un contrapeso al gobierno de Trump.

Agregó que la elección era también sobre programas como la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Dijo que los demócratas encontrarán coincidencias con los republicanos cuando lo consideren y expresarán sus desacuerdos cuando sea necesario.

“Mañana será un nuevo día en Estados Unidos”, remató.

Ganadores y perdedores

La enmienda 4 fue aprobada en Florida, por lo que restaurará los derechos de voto de los delincuentes condenados. Es un resultado importante a considerar desde el punto de vista de los derechos civiles, especialmente teniendo en cuenta que las iniciativas de la boleta electoral en Florida deben superar un umbral de 60 por ciento.

Diversidad democrática

Jared Polis, candidato demócrata en el estado de Colorado, se convirtió en el primer gobernador electo abiertamente gay, y los demócratas eligieron a dos mujeres musulmanas (Rashida Tlaib de Michigan y Ilhan Omar de Minnesota) y dos mujeres nativas americanas (Sharice Davids de Kansas y Deb Haaland de Nuevo México), entre otras primicias a tomar en cuenta.

Beto 2020

No, las cosas no salieron como lo quería el nuevo supuesto salvador de los demócratas de Texas, Beto O’Rourke. El partido no ha ganado en un cuarto de siglo es ese estado, la racha más larga en el país, y este martes no fue rota.

La estrategia de inmigración de Trump

Parecía moda decir que la estrategia anticaravana basada en el miedo de Trump era lamentable, pero probablemente efectiva. Sin embargo, no logró salvar el control de la Cámara de Representantes, la más amenazada la noche de este martes. En las encuestas, los electores definieron a la campaña como “demasiado dura”.

Ahora, el día después, se podrá analizar las reacciones que tendrá Trump para lograr su reelección en el 2020.