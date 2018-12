El senador republicano Lindsey Graham dijo que el presidente de Donald Trump le prometió permanecer en Siria hasta acabar completamente con el grupo Estado Islámico.

Graham, un antiguo crítico de Trump y ahora uno de los partidarios más fervientes del presidente en el Capitolio, hizo los comentarios a los reporteros después de almorzar este domingo con Trump en la Casa Blanca.

“Tuvimos un gran almuerzo. Hablamos de Siria. Me dijo cosas que no sabía que me hacen sentir mucho mejor sobre a dónde nos dirigimos en Siria”, explicó.

Describió la decisión de Trump como “una situación de pausa” en lugar de un retiro, y dijo a los periodistas: “Creo que el presidente se está tomando (el retiro) realmente en serio”.

Graham dijo que Trump estaba “pensando mucho sobre Siria y cómo retirar las tropas”.

A principios de este mes, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos retirará sus 2,000 soldados de Siria, una decisión que desafió las advertencias de los principales asesores de Trump.

Los comentarios del senador después de la reunión en la Casa Blanca fueron considerablemente más suaves que unas horas antes, cuando dijo en la cadena de televisión ABC que “si nos vamos (de Siria) ahora, los kurdos serán masacrados”.

“Le pediré al presidente hacer algo que el presidente Obama nunca hubiera hecho: reconsiderar”, dijo.