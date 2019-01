Al concluir su reunión con el rey y el príncipe heredero de Arabia Saudita, el pasado lunes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reveló que les había planteado el tema de los derechos humanos de activistas encarcelados y del periodista asesinado Jamal Khashoggi.

También reveló que les había reiterado las “expectativas” que tiene Estados Unidos de que se debe castigar a “cada persona a la que se encuentre responsable del asesinato”.

Esa es la posición correcta; la pregunta es si el señor Pompeo y el presidente Trump están tomando en serio estos temas. Desafortunadamente, los indicios que tenemos apuntan a que no los están tomando en serio.

El problema de la petición del señor Pompeo es que se la hizo al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien, según la CIA, fue el autor del asesinato de Khashoggi.

¿Cómo va a ser posible que el príncipe heredero se haga a sí mismo responsable de haber ordenado el crimen?

Suponer que lo hará en algún momento suena ridículo. Sin embargo, el señor Pompeo continúa describiendo el “proceso de investigación y el proceso judicial” que los saudíes afirman haber emprendido como plenamente creíble.

“Su compromiso de continuar la investigación sobre aquellos que se encuentren vinculados es algo de lo que no han renunciado”, aseguró Pompeo a los reporteros.

Incluso, haciendo a un lado la inminente culpa del príncipe heredero, se trata de una afirmación extraordinaria dado el escaso nivel de información de lo que sabemos sobre el “proceso” saudí.

El régimen ha afirmado que 21 personas han sido vinculadas al asesinato, pero solo 11 han sido acusadas ante los tribunales.

Entre los no sancionados se incluyen a dos ayudantes cercanos de Mohammed bin Salman: Saud al Qahtani, quien ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel en el asunto, y Ahmed al Assiri, ex sub jefe de inteligencia.

En realidad, lo que el gobierno parece estar haciendo es lo que ha hecho todo este tiempo: ayudar al régimen saudí a proteger a Mohammed bin Salman.

El nuevo liderazgo demócrata de la Cámara no debería permitir que eso suceda.

El año pasado, el Senado estadounidense aprobó una resolución con la que responsabiliza a Mohammed bin Salman por el asesinato de Khashoggi.

Los demócratas de la Cámara de Representantes ahora deben trabajar para asegurar que él y todos los funcionarios involucrados enfrenten a la justicia.