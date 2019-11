Brasilia.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió hoy de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde permaneció detenido 580 días, luego que el juez Danilo Pereira, del Tribunal Federal de Curitiba, aceptara la solicitud presentada por la defensa.

"Queridos compañeros, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy podría estar aquí (…) Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan", declaró Lula ante sus simpatizantes.

Los abogados de Lula da Silva habían solicitado la liberación inmediata de su cliente, luego que la víspera un fallo del Tribunal Supremo de Brasil determinó que la prisión de una persona condenada únicamente en segunda instancia es inconstitucional.

La defensa del expresidente (2003-2011) acudió a la prisión de Curitiba esta mañana para reunirse con Lula y presentar la solicitud formal de su liberación.

Simpatizantes del exmandatario brasileño llegaron desde temprano a las afueras de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, a donde ingresó desde el 7 de abril de 2018, para cumplir una condena de ocho años y diez meses por corrupción.

La decisión sobre la liberación de Lula recayó en el juez Pereira, ya que la magistrada encargada del caso contra el exdirigente sindical Carolina Lebbos, se encuentra de vacaciones, de acuerdo con el diario local Folha de Sao Paulo.

Pereira también determinó que las autoridades públicas y los abogados de Lula establezcan los protocolos de seguridad para evitar disturbios.

La liberación de Lula no significa que haya finalizado el juicio en su contra por haber aceptado de una constructora la remodelación de un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de San Pablo, por el cual fue condenado por corrupción y lavado de dinero en primera instancia en julio de 2017.