Washington. Altos funcionarios de la Casa Blanca están explorando fórmulas para que, ante un eventual cierre de frontera, el comercio no se vea perjudicado.

Así lo dijeron tres personas informadas sobre el tema, ante ciertas advertencias sobre el impacto negativo para la economía estadounidense en caso del cierre fronterizo total.

Ayer, el presidente Trump amenazó nuevamente con cerrar la frontera, aunque no fue contundente como el viernes pasado. El presidente no confirmó con certeza si lo hará, y no ha divulgado sus planes ni siquiera a algunos de sus colaboradores más cercanos.

Las fuentes confirmaron que la Casa Blanca sí se está preparando para el eventual cierre y los planes internos están avanzando.

Trump planea visitar la frontera de México desde California este viernes, donde algunos de sus asesores se están preparando para un posible anuncio.

A medida que Trump intensificó sus amenazas de cerrar la frontera, los principales asesores prepararon posibles escenarios de solución. La idea es minimizar el impacto económico que produciría cerrar la frontera con el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos, México. El cierre fronterizo no se daría en el área comercial permitiendo que trenes y camiones sigan transportando productos a través de la frontera.

En los debates han participado el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, y Kevin Hassett, jefe del Consejo de Asesores Económicos de Trump.

Según el dato del Departamento de Transporte, en el cruce fronterizo de Brownsville, Texas, durante el año pasado, cerca de 700 camiones cruzaron la frontera cada día.

Seguridad, antes que economía.

El presidente dijo que le interesa más la seguridad que el impacto económico que podría generar el cierre fronterizo. “Claro, va a tener un impacto negativo en la economía”, expuso a los reporteros, y comentó que era posible que sólo se cierren ciertas secciones de la frontera. “La seguridad es más importante para mí que el comercio”.

Algunos asesores también le han dicho a Trump que sería extremadamente difícil cerrar operativamente la frontera, pero él les ha dicho que sigan adelante y busquen formas de lograr la hazaña.

Hasta el martes por la tarde, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos aún no habían recibido instrucciones para que se prepararan ante la posibilidad de cerrar la frontera, según un funcionario del DHS.

Esta semana, Kirstjen Nielsen interrumpió un viaje a Europa y regresó a Washington el martes por la mañana para gestionar la respuesta de la agencia en la frontera