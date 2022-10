La paz no puede ser impuesta: Nina Vaskunlahti 

La subsecretaria de Estado para el Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Nina Vaskunlahti, visitó México la semana pasada, en charla con El Economista habló sobre la relación bilateral y la guerra en Ucrania.



—Finlandia ya no recibe a rusos con visas de turista ¿No es una medida que castiga a gente que está en contra de la guerra y que, incluso, desea escapar de ella?



—Sí, efectivamente nuestro gobierno decidió el viernes de la semana pasada que los rusos que viajan a Finlandia o a través de Finlandia, ya no pueden continuar viajando de vacaciones con las visas de turista, pueden dañar las relaciones internacionales de nuestro país. Sin embargo, hay excepciones los rusos pueden seguir viniendo por una razón válida. Por ejemplo, si vienen por trabajo, por atención médica, si tienen propiedades o familiares, y por supuesto por la posibilidad de solicitar asilo. Las fronteras entre Rusia y Finlandia no están cerradas, están abiertas.



—¿La seguridad de Finlandia está en riesgo?



—La agresión rusa en Ucrania ha tenido impacto en el entorno de seguridad de Europa y Finlandia. Rusia como tal, o la agresión rusa contra Ucrania, no amenaza directamente la seguridad finlandesa, pero la forma en cómo se comporta contra un país independiente nos hizo pensar que tal vez teníamos que dar el paso final, que fue una solicitud para unirnos a la OTAN.

—¿En qué estado se encuentran las negociaciones con Turquía sobre el ingreso de Finlandia a la OTAN?



—Tuvimos un debate público muy abierto en Finlandia y luego hubo una decisión unánime para enviar la carta de solicitud a la sede de la OTAN. Ahora estamos esperando las últimas ratificaciones, la OTAN tiene 30 miembros y 28 de los miembros ya han dado su ratificación, estamos a la espera de las ratificaciones de Hungría y Turquía. Estamos seguros de que estas ratificaciones llegarán tarde o temprano.



—¿Considera que el gobierno de México ha respondido a la altura de las circunstancias en el tema de la guerra?



—Valoramos la postura que el gobierno mexicano ha adoptado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y donde se ha pronunciado con respecto a la agresión rusa en Ucrania y en relación con la situación. Así que básicamente México ha estado, hemos estado votando en ese Consejo de la misma manera que es la posición de Finlandia y como otros miembros de la Unión Europea.

Así que apreciamos mucho eso, México y Finlandia condenamos la agresión rusa contra Ucrania y compartimos los mismos principios de respetar el derecho internacional, los derechos humanos, ambos creemos en el multilateralismo y en el libre comercio justo. Así que estamos en eso en la misma línea con México.

—¿Qué opina sobre el plan de paz propuesto por México ante la ONU?



—Creo que todas las buenas propuestas son bienvenidas en este momento porque la guerra que está ocurriendo causa mucho sufrimiento humano, muertes, más de 10 millones de ucranianos han huido de su país, causa un daño económico catastrófico. El precio de la reconstrucción de Ucrania en este momento es de más de 700,000 millones de euros.

Pero cualquier negociación de paz solo puede funcionar si ambas partes están dispuestas a sentarse en la mesa de negociación, la paz no puede ser impuesta por nadie que pueda ser mediador, tiene que haber voluntad de las partes interesadas para discutir.



—El invierno se aproxima, ¿cómo enfrentará Finlandia la temporada en términos de energía?



—Digamos que no estamos demasiado preocupados. Siempre hemos tenido una paleta energética muy diversificada, nunca hemos confiado en una sola fuente de energía. Pero en un caso determinado contamos con energía nuclear, tenemos gas, el gas ya no proviene de Rusia, pero obtenemos el gas natural licuado de otros países.

Tenemos energías renovables como la energía hidroeléctrica, como la biomasa o el calor combinado y calor y energía, también compramos electricidad de los países nórdicos. Por supuesto, el precio de la energía ha aumentado, pero sobreviviremos, no hay duda de eso. La economía finlandesa seguirá funcionando, pero hay que pagar un precio más alto por ello. El invierno no será diferente.

Relación bilateral

—¿Cómo le fue en su visita a México?



—Fue una excelente visita. Tuvimos conversaciones sobre política y cultura, consultas en materia económica y productivas reuniones con representantes empresariales del gobierno mexicano. Preparamos el terreno para otra visita que haré en marzo del próximo año. Fue un buen diálogo con mis contrapartes.

—¿Cómo es el desempeño comercial en la relación bilateral?



—El rendimiento comercial de Finlandia directamente con México ronda los 500,000 millones de euros, podría ser mejor, por lo tanto traeré une delegación empresarial a México el próximo año. México ofrece muchas oportunidades para los negocios finlandeses, ya sea que hablemos de tecnologías limpias, minería sostenible, educación.

Ya hay más de 40 filiales finlandesas que operan en México y emplean a más de 16,000 personas, y más de 80 empresas finlandesas tienen un representante local. La empresa Metso Outotec (destinada a proporcionar tecnologías y servicios para las industrias de procesamiento de metales y minerales), tiene prevista una inversión cercana a los 30 millones de euros para establecer una planta de producción en México. También la compañía energética Wärtsilä ha ganado una licitación, lanzada por la CFE, para producir 600 megavatios de electricidad.



—¿La primera ministra Sanna Marin ha ganado simpatía y solidaridad en el mundo luego de las filtraciones de videos de ella en una fiesta. ¿También en su país ha crecido su popularidad por este caso?



—Nadie habla de eso. Creo que hay cosas mucho más importantes de las que hablar que de la primera ministra divirtiéndose. Es una excelente ministra y lidera un gobierno multipartidista en tiempos que son bastante desafiantes para nosotros cuando pensamos en ello, como la guerra que está teniendo lugar en Europa y el impacto en toda la escena global y todavía estamos viviendo la pandemia de Covid-19, estos son los problemas con los que la primera ministra está lidiando.



—¿Se ha investigado si se trató de un hacker externo a Finlandia el autor de las filtraciones?



—Creemos que fue alguien muy interesado en demostrar que estaba en una fiesta con la primera ministra y simplemente lo filtro en TikTok. Nada más que eso.