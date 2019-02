Caracas.- La oposición en Venezuela dijo hoy que detuvo una transferencia de 1,200 millones de dólares de cuentas estatales que están en Portugal a Uruguay, mientras el Gobierno afronta cada vez más dificultades para mover sus fondos en el sistema financiero internacional por las sanciones de Estados Unidos.

El diputado Carlos Paparoni sostuvo en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que se impidió el traspaso de fondos desde el Novo Banco de Portugal a la filial en Uruguay del Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes) y al Banco República, en ese mismo país.

El embajador venezolano en Lisboa, Lucas Rincón, y el funcionario de la estatal petrolera PDVSA Iván Orellana intentaron el lunes "hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Banco de Portugal", dijo el parlamentario. "Dicha transacción se pudo detener".

Rincón negó las acusaciones de Paparoni y agregó que podía iniciar una acción legal contra el legislador por difamación. "No intenté hacer ningún movimiento de fondos venezolanos a ningún banco", dijo el embajador al canal de televisión pública RTP. Luego agregó en un comunicado que consideraba la denuncia del diputado una "artimaña".

El líder opositor, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado bajo un mecanismo previsto en la Constitución, denunció el lunes el intento de movilizar los recursos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El Congreso liderado por la oposición acordó el mes pasado pedir a la comunidad internacional el congelamiento de las cuentas estatales, aprovechando que Estados Unidos y la mayor parte de los países de la región y Europa desconocen el segundo mandato de Nicolás Maduro, que comenzó el 10 de enero.

Guaidó sostuvo tras una reunión con empresarios locales que su equipo sigue trabajando en las medidas para proteger los activos de Venezuela en el exterior.

"Una vez se tenga el entramado para poder movilizar los recursos, llegaremos a la fase de poder utilizarlos para atender la emergencia y reactivar aparato productivo", agregó el también presidente del Parlamento.

Paparoni explicó que tras los contactos con Portugal se ha podido evitar que los fondos "se vayan a paraísos fiscales".

"Estamos cumpliendo con alertar que no sigan robando al pueblo", remarcó el diputado, quien agregó que la mayor parte de los 1,200 millones de dólares que no se movilizaron está depositada en bancos portugueses y el resto en otras instituciones financieras europeas de las que no dio detalles.

Este proceso se da en momentos en que la mayor parte de los países europeos reconoció como mandatario interino a Guiadó, cuyo equipo está buscando buscado vías para controlar la filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y paralizar la venta de oro a países como Emiratos Árabes Unidos.