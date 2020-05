Bogotá. Las revistas especializadas en economía, negocios y actualidad como Time, The Economist y The New Yorker han hecho de sus portadas de sus más recientes números una crítica a la forma como los gobiernos han reaccionado ante la pandemia de Covid-19, en particular el de Donald Trump, y plantean el debate de la “nueva normalidad”.

The Economist destina su tema central a hablar de la globalización. Ese fenómeno social que hemos vivido por años y que permitió que los países comercializaran sus productos sin barreras, se está reconstruyendo en esta nueva etapa pues al contrario de abrir fronteras las hemos cerrado. Y Estados Unidos lo aprovechará.

Para el medio, la globalización no será la misma por las simples decisiones que hoy se están tomando. “La administración Trump propone reducir aún más la inmigración, argumentando que los empleos deberían ir a los estadounidenses. Es probable que otros países sigan. Los viajes están restringidos, lo que limita el alcance para encontrar trabajo, inspeccionar plantas y hacer pedidos. Alrededor de 90% de las personas viven en países con fronteras en gran medida cerradas. Muchos gobiernos se abrirán solo a países con protocolos de salud similares: una de estas “burbujas de viaje” incluye Australia y Nueva Zelanda y, tal vez, Taiwán y Singapur”, dice el artículo.

Por su parte, la revista Time critica la política estadounidense de reapertura económica y asegura que hay varias y diferentes formas de reabrir un país y luego está el enfoque de América.

En su artículo central dice que “ansioso por impulsar la economía antes de las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump está presionando para que las empresas vuelvan a abrir. Pero los funcionarios de salud pública están dando la alarma”. Y se centra en decir que no solo se trata de volver a abrir las empresas y fábricas sino que debe priorizar que los contagios no sigan aumentando y evitar más muertes mientras no exista un control del virus.

“Los expertos en salud dicen que Estados Unidos tendrá un mejor resultado si su reapertura es cuidadosa. El programa de pruebas masivas de los Estados Unidos acaba de despegar y los programas de rastreo de contactos de muchos estados todavía están en pañales. Necesitamos tiempo para poner en marcha esos programas y poder encontrar nuevas infecciones y detener los brotes”, informa el artículo de Time.

Graduarse, y después... ¿qué?

The New Yorker, una revista de actualidad que trae usualmente temas de consumo y de arte plantea la difícil situación de los recién graduados y en dónde esperan encontrar trabajo. En este caso la portada de la artista Anita Kunz representa “a los graduados que abandonarán la escuela y entrarán en una economía cojera en uno de los momentos más extraños y difíciles de la memoria”, detalla la publicación.