El plan de Trump puede sonar atractivo. Pero la exhortación Buy American sigue una larga historia de campañas similares llenas de racismo, especialmente contra asiáticos y asiático-estadounidenses, que han tenido consecuencias reales y destructivas. No es que la llamada de Buy American sea racista en sí misma no tiene nada malo buscar reinvertir los dólares en buenos empleos locales . El problema radica en la forma en que enmarca los problemas.

Buy American presume una nación económica imaginaria que enfrenta a la gente trabajadora en los Estados Unidos contra la de otros países, lanzándolos como el enemigo. A partir de ahí, a menudo ha sido un paso rápido hacia las distinciones raciales y los ataques, como se ha demostrado en el pasado. Buy American también ha jugado en manos de corporaciones transnacionales y otras élites, que están contentas si los trabajadores de los Estados Unidos se vuelven contra los de otros países, mientras que las corporaciones mismas vuelan por el mundo buscando mano de obra barata.

Las campañas Buy American se remontan al Boston Tea Party y la revolución americana. El presidente George Washington, en su inauguración, usó deliberadamente ropa casera como una declaración nacionalista simbólica pero había puesto a cinco de sus esclavos a trabajar haciendo la tela, una pista temprana de que la política de estas campañas está llena de tensiones.

El llamado de Buy American volvió a estallar a finales de 1932 y principios de 1933, cuando William­ Randolph Hearst, el magnate de los medios que poseía 27 periódicos con una circulación de 5.5 millones, lanzó una campaña Buy American como respuesta a la Gran Depresión: Gastar en lo estadounidense... Mantener el dinero estadounidense en Estados Unidos y proporcionar empleo a los ciudadanos estadounidenses . Todos los días durante tres meses, los periódicos de Hearst publicaron tres o cuatro editoriales, testimonios, artículos, historietas cómicas y columnas exhortando a la campaña Buy American.

La campaña de Hearst estaba rodeada de racismo e inmigración, dirigida especialmente contra japoneses y japoneses-estadounidenses, porque las empresas niponas supuestamente estaban plantando 150 millones de ostras orientales en aguas de Estados Unidos.

Hearst equiparó productos extranjeros con trabajadores extranjeros. A ojos de Hearst, los trabajadores extranjeros eran perniciosos fuera o dentro de los Estados Unidos. En este punto, Hearst tenía una larga historia de racismo antiasiático. El pionero del periodismo incendiario y tabloide había promovido la idea de que un peligro amarillo estaba a punto de engullir la costa oeste en una inundación peligrosa aunque en 1930 sólo había 264,000 personas de ascendencia asiática en todo Estados Unidos . A principios de los años 30, mientras Hearst llevaba a cabo su campaña Buy American, publicó columnas en sus periódicos en pro del dictador italiano Benito Mussolini y de Lothrop Stoddard, autor de The Rising Tide of Color: Against White World Supremacy, que argumentó que la gente no blanca del mundo estaba a punto de hacerse cargo de los Estados Unidos y otras naciones blancas . Hearst también fue violentamente antisindical.

La larga campaña de Heart contra los japoneses estadounidenses, incluyendo su campaña Buy American, tuvo consecuencias reales y destructivas. Los historiadores coinciden en que ayudó a sentar las bases para el posterior internamiento de 110,240 estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los pasajes más oscuros y vergonzosos de la historia de los Estados Unidos.

Durante los años 70, 80 y 90, Buy American y su racismo implícito aumentaron de nuevo. Los trabajadores automotrices, preocupados por los despidos masivos mientras sus empleadores trasladaban la producción al extranjero, respondieron atacando a los automóviles japoneses y a quienes los compraban. Estas campañas fueron en gran parte verbales, pero a veces se derivaron en actos violentos.

En 1982, dos trabajadores automotrices blancos mataron a Vincent Chin, que era chino estadounidense, en Detroit, culpándolo por su difícil situación. Los coches japoneses fueron atacados con martillos. Las populares campañas de Buy American fueron criticadas por el racismo antiasiático­ dirigido a inmigrantes y estadounidenses nacidos en Estados Unidos, que revivieron y promovieron estereotipos sobre asiáticos inescrutables , disimulados . El término Jap volvió a florecer. Algunos defensores incluso pidieron que se lanzaran bombas atómicas sobre Japón.

En el 1992 Citrus Bowl, cuando Chang-Lin Tien, el canciller de la Universidad de California en Berkeley, de origen chino, subió al podio, algunos fans del equipo de la Universidad de Clemson cantaron Buy American! Buy American! .

Trump está jugando la carta de Buy American, junto con una promesa de contratar a estadounidenses , aparentemente abogando por la discriminación laboral incluso contra inmigrantes legales. Al asociar a los dos, está equiparando a los productos importados y a los trabajadores inmigrantes, al igual que Hearst, e implícitamente culpando a ambos por los males económicos de Estados Unidos.

Buy American también supone una alianza nacionalista implícita entre los trabajadores estadounidenses y las corporaciones de este país. Sin embargo, esas corporaciones no son necesariamente leales, a su vez, a los trabajadores estadounidenses. No hay ninguna garantía de que los beneficios que obtienen de la venta nacional se reinviertan dentro del país. En cambio, las empresas con sede en Estados Unidos han pasado décadas usando políticas de libre comercio para engrasar la maquinaria de su posición en el extranjero, en busca del mejor clima de inversión que por lo general significan los salarios más bajos y las regulaciones ambientales más débiles que puedan encontrar.

Trump, en su discurso, atacó a otros países que están robando nuestros empleos , pero las compañías estadounidenses son las que han elegido durante décadas abandonar comunidades que construyeron su riqueza y huyeron al extranjero.

En lugar de apuntar hacia arriba en el comportamiento corporativo transnacional, las campañas de Buy American pivotan de lado para lanzar a nuestros enemigos a trabajar fuera de nuestras fronteras, que a menudo son explotados por la misma lógica empresarial transnacional.

Trump ha atacado a algunas compañías por trasladar la producción al extranjero y tomar crédito por otros que han mantenido puestos de trabajo en los Estados Unidos, aunque sus actividades reales no son tan claras como sus declaraciones. Ha iniciado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México, y ha anunciado que la Asociación Transpacífica está muerta. Pero está feliz de sacar provecho de una fábrica de prendas de vestir explotadora en Honduras, y el nombramiento de Andrew­ Puzder como secretario de Trabajo deja en claro su hostilidad al movimiento obrero y la aplicación de los derechos laborales básicos.

En la década de 1930, no fue el Buy American lo que le dio la vuelta a la economía. Fue el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt lo que promovió la regulación gubernamental de los grandes negocios, la redistribución de la riqueza a través de un movimiento obrero fuerte, la reducción de la pobreza y, en el mejor de los casos, una visión inclusiva del pueblo estadounidense. hoy en día, debemos evitar el libre comercio impulsado por las empresas y el nacionalismo peligroso, y en su lugar adoptar una política de comercio e inmigración basada en la empatía, el respeto y el apoyo a los trabajadores de todo el mundo.

Dana Frank es profesor de Historia en la Universidad de California y autor de Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism.