Entrevista. Bertha Pantoja, presidenta de la red liberal de AL

La mexicana Bertha Pantoja asumió el pasado 13 de octubre la presidencia de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la unión de organizaciones liberales más representativa de la región. En entrevista con El Economista externa su preocupación por la presencia de gobiernos autoritarios en la región y por la emergencia de entes populistas como lo es el Grupo de Puebla. Sobre México, asegura que las fronteras entre los poderes políticos se están diluyendo. Este jueves 28 se llevará a cabo el congreso anual de la RELIAL, participarán Maria Corina Machado (Vente/Venezuela), Thomas Straubhaar, Miembro del Patronato de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y Bettina Horst (Chile) entre otros.

—¿Cuáles son las principales funciones de RELIAL?

Tiene organizaciones como Think Tanks y tiene partidos políticos. Nos organizamos para defender los principios más importantes para los liberales: derechos humanos, el Estado de derecho, la economía de mercado y la democracia.

—Siglo XXI y algunos gobiernos amenazan las libertades como política pública. ¿Por qué ocurre?

El poder les atrae demasiado, no quieren soltarlo. Y la forma de conservar el poder es teniendo a la gente sin libertades. Considero que en Cuba y Venezuela la libertad es como una moneda de cambio. Es un problema de sobrevivencia. Son gobiernos que no piensan en el futuro de su país ni en el bienestar de la población.

—Los Think tanks y partidos políticos con los que está vinculada RELIAL han tenido problemas de presión por parte de gobiernos autoritarios de la región?

Sí, el caso más dramático quizá sea Venezuela. Tenemos el caso de Cedice Libertad (Think tank) que comanda Rocío Guijarro. Han hecho un trabajo de difusión y vigilancia extraordinario; de una resistencia ante los ataques de (Hugo) Chávez y ahora de (Nicolás) Maduro.

El vicepresidente de la RELIAL, Pedro Uruchurtu, trabaja en el partido Vente Venezuela cuya líder es Corina Machado. También se las están viendo negras. Son amenazados constantemente, muchos de ellos han tenido que sacar a sus familiares de Venezuela, o incluso, algunos de sus líderes.

—Sobre México, ¿qué le preocupa?

Sí, me preocupa que se estén diluyendo las fronteras entre los tres poderes. Me preocupa que los contratos no se cumplan, que la ley no se cumpla.

