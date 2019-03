David Cameron fue el peor primer ministro de la historia británica. Pero Theresa May corre el riesgo de hacerle la competencia.

Cameron cometió un inmenso error convocando un referéndum innecesario sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. May se arriesga a romper con la UE sin llegar a un acuerdo. Si esto sucede, la culpable será ella.

Las tácticas de May recuerdan a una de las historias de la antigua Roma. Vestida como una mujer anciana, la Sibila de Cumas acudió a Tarquino el Soberbio, el último rey de la ciudad. Le ofreció nueve libros de profecías a un precio abusivo, que él rechazó. A continuación, ella quemó tres y le ofreció los seis restantes al mismo precio. Tarquino volvió a negarse. Volvió a quemar otros tres y repitió su oferta. Escarmentado, Tarquino terminó comprando los tres últimos libros al precio original

May también planea hacer al Parlamento la misma pregunta por tercera vez. Exige un alto precio: aceptar un acuerdo al que todo el mundo se opone. Cuando amenaza con una extensión larga, intenta asustar a los defensores de la salida para que paguen el precio de apoyar el acuerdo que odian, por miedo a perder el Brexit. Cuando cambia a una salida mucho más temprana, como ahora, intenta asustar a los que defienden un Brexit blando (o que no se produzca) para que la apoyen, por miedo al desenlace de un Brexit sin acuerdo por defecto. Su objetivo, en cualquier caso, es que se apruebe su plan.

Su insistencia en el Parlamento seguramente se deba a que cree que es la única forma de conseguir tres objetivos conflictivos a un mismo tiempo: mantener unido su partido; llegar a un acuerdo con la UE; y ofrecer el Brexit prometido.

Estos objetivos no carecen de lógica. Puede que el referéndum fuese un error, pero no aplicar el resultado tendría serios costos políticos.

La destrucción de los tories podría dejar vía libre a los laboristas, liderados por un hombre que piensa que el Reino Unido estuvo en el bando equivocado en la Guerra Fría. Y puede que los defensores del Brexit sueñen con una “ruptura limpia”, pero no llegar a un acuerdo supondría una hecatombe económica y política duradera.

El acuerdo de May con la UE también tiene la virtud de ser un compromiso con el que nadie en este país dividido consigue lo que quiere. Pero aferrarse a esta estrategia es extremadamente arriesgado. El coqueteo con una extensión larga, aunque sólo fuese para empujar a los defensores del Brexit a apoyar el acuerdo, abrió una opción mucho más atractiva.

Una líder más audaz y flexible que May se habría aferrado a la idea de la prórroga larga, en lugar de abandonarla a la primera señal de oposición. Debería haber negociado con los políticos de otros partidos para estudiar alternativas a la elección entre un acuerdo o ningún acuerdo. May debería usar la extensión larga para buscar un segundo referéndum.

Los verdaderos líderes no se comportan así. May no tenía que partir del objetivo del Brexit ni del de mantener a su partido unido, a cualquier costo. Su punto de partida deberían haber sido los intereses del país. No ha sido así, llegando incluso al punto de arriesgarse con esta espantosa apuesta.

Si el resultado es un Brexit sin acuerdo, es algo que podría no perdonársele a May.