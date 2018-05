Ser un magnate inmobiliario es, de muchas maneras, como ser un jugador. Haces tu mejor diligencia en propiedades e inversiones, pero al final del día estás apostando a los mercados, la conveniencia futura de las ubicaciones y otros elementos que están fuera de tu control.

Y debes apostar fuerte para ganar a lo grande.

Por lo tanto, probablemente no sea una sorpresa que Trump adopte el mismo enfoque para su Presidencia. Pero es notable cuán cada vez más grande es lo que está en juego en la política exterior de Trump, y cuán grande es el riesgo de que una de sus apuestas salga mal.

Este año, Trump ha anunciado importantes conversaciones sin precedentes con el líder norcoreano Kim Jong-un; lanzó una aparente guerra comercial con China y ahora ha logrado sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear negociado en la era de Barack Obama con Irán .

Cada uno de estos movimientos conlleva la posibilidad de una calamidad. ¿Qué pasa si la reunión entre Trump y Kim sale mal, y dos líderes de potencias nucleares comienzan a enfrentarse entre sí? ¿Qué pasa si China y la administración Trump quedan atrapadas en un interminable intercambio de aranceles que paraliza sectores de la economía de EU? ¿Y qué pasaría si, como algunos se preocupan, romper el acuerdo con Irán provoca disturbios y, finalmente, un enfrentamiento militar? “Podría significar la guerra”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, amigo de Trump. “No creo que Donald Trump quiera la guerra”.

Una gran parte del atractivo de Trump es su capacidad para tentar y extralimitar a sus oponentes. Parece que constantemente está invitando a la gente a indignarse y a asumir lo peor acerca de temas en los que sus propios seguidores no están del todo de acuerdo.

Cuando sus enemigos advierten en términos catastróficos sobre las desventajas potenciales de sus políticas y esas predicciones no se hacen realidad, da crédito a la idea de que Trump “te ofrecerá todo”.

Pero eso no significa que no haya riesgos reales de por medio. El hecho de que lo peor no haya sucedido todavía no significa que no pueda suceder. Incluso si sólo hubiera 10% de posibilidades de una guerra comercial a gran escala con China tras el anuncio arancelario de Trump, sigue siendo un una posibilidad potencialmente dañina. Incluso si el acuerdo con Irán tiene sólo una pequeña posibilidad de lanzar una guerra en Medio Oriente, sigue siendo un efecto colateral potencial. Y esos posibles resultados deben sopesarse frente a los posibles beneficios.

De nada han servido las gestiones europeas de las últimas semanas ni las conclusiones de los inspectores de Naciones Unidas que insisten en que Irán ha cumplido escrupulosamente su parte del pacto que ha servido para restringir el programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Como ya también lo hizo con el Acuerdo del Clima de París o el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, Trump prefiere ir por la libre, una senda que aleja a Estados Unidos del liderazgo en los foros internacionales y marca una vuelta al peligroso unilateralismo.

El nuevo escenario está llamado también a acelerar la carrera armamentística que se vive en la región, como ha advertido el exsecretario de Estado estadounidense, John Kerry, el hombre que negoció el acuerdo cuando Barack Obama mandaba en la Casa Blanca.

Trump parece estar creciendo su audacia. A medida que pasan los meses y las cosas horribles que algunos predijeron no se cumplen, él parece estar más dispuesto a estirar su estancia en la Casa Blanca. La falta de una calamidad incluso puede convencer a Trump de que sus apuestas han sido correctas todo el tiempo.

Pero el problema con esas apuestas es que, por muy pequeñas que sean, cuantas más fichas pongas, mayores serán tus probabilidades de desastre.

Trump se enfrenta al peligro real en tres escenarios en este momento y no cuenta con la popularidad suficiente para que sus decisiones reciban el apoyo de la sociedad. Y cualquiera de ellas podría tener consecuencias enormes, incluso trágicas, de las que un político o presidente normal estaría aterrorizado, incluso si se trata de una posibilidad remota.