Kiev/Washington. La ofensiva rusa en Ucrania se intensificó ayer 15 de marzo, con una serie de bombardeos en Kiev.

Cuatro personas murieron en el bombardeo de un edificio de 15 plantas del distrito occidental de Sviatoshin, dijeron los servicios de rescate en Kiev.

"A las 04:20 de la mañana, todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: "¿Estás viva?" Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir", relató Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.

Otro edificio de nueve plantas fue alcanzado en el distrito de Podil (noroeste), más cerca del centro de la ciudad, y hubo un herido.

La víspera, en el límite noroeste de la capital, Pierre Zakrzewski, camarógrafo de Fox News, murió, y su colega Benjamin Hall resultó herido, informó el martes la cadena estadounidense.

Alrededor de 29,000 personas fueron evacuadas de varias ciudades asediadas en toda Ucrania en solo la jornada de ayer, según Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la administración presidencial.

Las evacuaciones se han acelerado en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol (sur de Ucrania), donde más de 2,100 personas han muerto desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero.