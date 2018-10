De un lado, Jair Bolsonaro, del otro Fernando Haddad, y en el medio: Lula da Silva. A contramano de las premisas básicas que exige una campaña electoral, los candidatos eligieron ceder su protagonismo personal ante la figura del expresidente que es esgrimido —en el marco de la inestabilidad política en la que se sumió Brasil luego del impeachment de Dilma Rousseff y la asunción del actual presidente Michel Temer, sumada a un proceso judicial que ha destapado uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país— tanto por sus correligionarios como por sus opositores, como una estrategia política.

“Es una campaña absolutamente emocional, sin un mínimo atisbo de apelación a algún razonamiento a la hora del voto por parte de la gente. Por fuera de sus partidos, ninguno de los dos tiene mucho para mostrar: no son líderes carismáticos, son dos candidatos con muy poca sustancia. Bolsonaro basa su campaña en que no es corrupto y Haddad hace una apelación a que él es Lula y no es inteligente tratar de mimetizarlos porque, si Haddad es Lula, en algún punto están diciendo que Haddad no existe”, analiza José María Rodríguez Saráchaga, especialista en comunicación al frente de Oratoria Consulting.

Famoso por su retórica prodictadura y su incorrección política, Bolsonaro se ha ganado el repudio de varios sectores de la sociedad brasileña, en especial el de las mujeres, protagonistas de un flamante movimiento, Mulheres contra Bolsonaro, que ya suma alrededor de 2 millones de miembros sólo en Facebook. Sin embargo, Bolsonaro es uno de los candidatos más populares en las redes sociales, en gran parte gracias a la participación activa de sus militantes, los bolsominions.

“Siempre que un candidato sea víctima de algo lo levanta ante la gente, es una respuesta emocional. No sé si lo está explotando todo lo bien que podría, pero lo está explotando”, comenta Rodríguez Saráchaga. “Es claramente un referente de la antipolítica: lo único que tiene es una coyuntura a favor. Tiene a todo Brasil en Lava Jato”, dice.