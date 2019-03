Argel. Éstas son las principales fechas de la crisis en Argelia desde que el 10 de febrero.

Buteflika candidato

En el poder desde hace dos décadas, Buteflika, de 82 años, puso fin el 10 de febrero a meses de especulaciones y anunció que se presentaría a un quinto mandato en las presidenciales del 18 abril, a pesar de haber sufrido un ictus que le debilitó considerablemente desde el 2013.

“Naturalmente, no tengo las mismas fuerzas físicas que antes (...) pero la voluntad inquebrantable de servir a la patria nunca me abandonó y me permite transcender las dificultades relacionadas con los problemas de salud”, escribió.

Protestas

El día 22 de febrero varias miles de personas, respondiendo a llamamientos anónimos en las redes sociales, se manifiestan en varias ciudades.

“No a un quinto mandato”, “Ni Buteflika ni Said” (hermano del presidente, considerado su sucesor), rezaban algunas pancartas en Argel, donde las manifestaciones están prohibidas desde el 2001.

El 24 varios centenares de personas se manifestaron en Argel a pesar del importante dispositivo policial.

El 25 el primer ministro Ahmed Uyahia advirtió contra el riesgo de “excesos”. El 26 varios miles de estudiantes se manifiestan en calma en el centro de la ciudad.

El 5 de marzo, el jefe de Estado Mayor, el general Ahmed Gaid Salah, declara que el ejército seguirá siendo el “garante” de la estabilidad y de la seguridad.

El 7, Buteflika advierte en un mensaje contra los enemigos “insidiosos” y los “que conspiran” contra Argelia.

El 8, una muchedumbre invade pacíficamente las calles de Argel y de las grandes ciudades del país.

Ayer, Abdelaziz Buteflika le dijo adiós a su reelección.