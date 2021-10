Considerando que la crisis climática no se limita a las fronteras de los países y como parte de sus esfuerzos para impulsar su Pacto Verde europeo para avanzar hacia un modelo de economía circular y sociedades más sostenibles, la Unión Europea (UE) extiende su compromiso compartiendo sus experiencias en diferentes plataformas.

Muestra de ello es la próxima participación de la Delegación de la Unión Europea en México junto con las embajadas de Austria, Bélgica, España, Italia, Países Bajos y Suecia en el Festival What Design Can Do 2021.

Aprovechando la innovación del sector textil, el embajador de la representación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, destacó que se mostrará a la audiencia mexicana sus esfuerzos por contribuir a un mundo más verde y sostenible a través de temas como la economía circular, ciudades circulares, el futuro de los plásticos y más.

“Este año la representación de la Unión Europea y seis miembros hemos forjado una alianza con el Festival What Design Can Do, estaremos participando con experiencias. Es un evento que se enfoca en temas del poder positivo del diseño, es decir, como este sector puede facilitar la transición hacia una sociedad sostenible, justa y equitativa, así como a una economía circular. También vamos a hablar mucho más allá de este sector”, dijo en entrevista.

Además del embajador Mignot, participarán de manera virtual el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y el director general adjunto de medio ambiente de la Comisión Europea.

“La economía circular es una de las dimensiones más importantes y claves de la transición ecológica que contribuye a la lucha contra el cambio climático a reducir la huella de carbono y las emisiones de efecto invernadero”, reiteró el diplomático.

En 2020, la UE inició la Nueva Bauhaus europea para construir un futuro sostenible a través de la creatividad, la innovación y la imaginación.

La segunda edición del Festival What Design Can Do se llevará a cabo en el Teatro (al aire libre) Ángela Peralta el 28 y 29 de octubre. Se abordarán temas que incluyen acción climática y preservación del medio ambiente, y contará con un programa de presentaciones físicas y virtuales con más de 20 speakers globales. Esta plataforma nació en los Países Bajos en el 2011 y se ha internacionalizado, llegando a México en el 2019.

“Nos encanta tener esta alianza por primera vez. Es un evento muy dinámico e interesante para compartir nuestras experiencias hacia una economía circular”, concluyó el diplomático.

Perla Pineda