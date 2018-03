El actor británico Riz Ahmed ofrece una sencilla explicación de por qué el Estado islámico sigue encontrando reclutas: los terroristas hacen buena televisión.

Específicamente, el actor dijo al Parlamento británico la semana pasada que los extremistas venden historias heroicas a jóvenes de comunidades minoritarias que con demasiada frecuencia son tachados como jugadores o villanos en sus países de origen.

En la mente del recluta de ISIS, él es una versión de James Bond , dijo Ahmed.

¿Has visto algunos de estos videos de propaganda de ISIS? Son editados como películas de acción, ¿dónde está la contraparte? ¿Dónde les decimos a estos niños que pueden ser héroes en nuestras historias? .

El Parlamento invitó a Ahmed a hablar sobre la diversidad, una palabra que rechazó porque sonaba como un poco de especias espolvoreadas sobre una industria de entretenimiento en su mayoría blanca.

En lugar de eso, advirtió que el fracaso de la industria para hablar con las minorías podría resultar fatal cuando una industria cinematográfica de sombras dirigida por terroristas produjo una propaganda hecha sólo para ellos. El actor dirigió la mayor parte de sus críticas hacia la industria cinematográfica británica y su inclinación por todos los dramas de época blanca . Pero su experiencia en Estados Unidos tampoco ha sido buena.

Al subir al avión a Los Ángeles para asistir al estreno de Star Wars, todavía recibo esa segunda revisión antes de embarcar , dijo Ahmed, quien interpretó al piloto Bodhi Rook en Rogue One: A Star Wars Story el año pasado.

Al crecer en una familia musulmana paquistaní en Gran Bretaña, recordó a su madre gritando asiático cada vez que alguien que parecía vagamente como él aparecía en la televisión.

Cada vez que te ves en una revista o en una cartelera, en la televisión, en el cine, es un mensaje que te importa , dijo Ahmed al Parlamento.

Ahmed dijo que casi rechazó la escuela de teatro. No pensé que hubiera futuro para mí más allá de ser ‘Conductor de Taxi No. 2’ , dijo.

En cambio, dijo que tuvo suerte en papeles que desecharon los estereotipos musulmanes, como un estudiante falsamente acusado de asesinato en la serie de HBO, The Night Of. O papeles que parodiaron esos estereotipos, como su representación del incompetente militante islamista Omar que interpretó en Four Lions.

En The Guardian el año pasado, Ahmed contrastó la industria cinematográfica británica "y el mito que exportamos de todos los blancos señores y damas" con un Hollywood más incluyente. "La sociedad estadounidense está bastante segregada", escribió. "Pero el mito que exporta es el de un crisol racial, todos resuelven crímenes y luchan contra los extraterrestres uno al lado del otro".

El mundo necesita más de eso, dijo al Parlamento.

"En todas partes el viejo orden está en llamas", dijo. "Ya sea en el cine y la televisión con el advenimiento del streaming y el mercado globalizado, ya sea en las urnas con el ascenso del populismo".

En el 2015, The Washington Post habló con los cineastas que trabajaron dentro de la propaganda del Estado islámico, que había avanzado mucho más allá de las cintas de vídeo de Al Qaeda.

"Lo que describen se asemeja a un reality show medieval", escribieron los reporteros. "Los equipos de cámara se proyectan a través del califato... Las escenas de batalla y las decapitaciones públicas son tan planeadas y escenificadas que los combatientes y verdugos a menudo realizan múltiples tomas y leen sus líneas de fichas".

Estados Unidos y sus aliados están tratando de contrarrestar esas historias, pero hasta ahora han fracasado, dijo Ahmed en su discurso.

Es un noble fracaso , dijo. Pero muy peligroso "cuando las fuerzas centrífugas amenazan con separarnos".

"Si no representamos a la gente en nuestras narrativas principales, se apagarán", dijo. "Se retirarán a narraciones marginales, a burbujas filtradas".

Avi Selk es un nómada estadounidense-canadiense. Trabajó para el Dallas Morning News de 2009 a diciembre 2016, cuando entró a The Washington Post.