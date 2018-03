En medio de tensiones en la relación de México y Estados Unidos, la Suprema Corte de la Unión Americana escuchará mañana a Bob Hilliard, abogado texano, que desde hace siete años defiende el caso de Sergio Hernández Güereca, joven de 15 años que fue presuntamente asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza (BP, por sus iniciales en inglés), en el lecho del Río Bravo.

Sergio Hernández Güereca murió el 10 de junio del 2010 en Ciudad Juárez del lado mexicano del Río Bravo a causa del tiro en la cabeza que le dio el agente de la BP. Los hechos ocurrieron en el Puente Negro, situado a un costado del Puente de Santa Fe, que separa a Ciudad Juárez de Texas.

La familia de Hernández Güereca busca la extradición del agente Jesús Mesa Jr., pero al no cometer agravio dentro del territorio nacional, el proceso no ha sido favorable para ellos. Tampoco se le puede fincar responsabilidad alguna de los hechos al estar Sergio en suelo mexicano y no ser un ciudadano norteamericano.

Ante ello, Bob Hilliard presentará el caso de manera oral en Washington.

El proceso será llevado a cabo frente a ocho jueces apelando que la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos les otorgue la protección de la justicia.

De acuerdo con el legista, el caso de Sergio no es aislado, pues son muchos los ciudadanos mexicanos agredidos por agentes de la BP a lo largo de la frontera entre ambas naciones.

De acuerdo con la defensa, quien documenta al menos otros seis casos similares, el argumento de estar al margen de la línea divisoria para no poder juzgarlos ha permitido la comisión de cualquier tipo de felonías .

Reclutando asesor de seguridad

El presidente Donald Trump intensificó el domingo su búsqueda de un consejero de seguridad nacional, insinuando que tiene un favorito y negando amplias versiones de que su joven gobierno es un desorden.

En declaraciones a reporteros en el Air Force One el sábado, Trump dijo que tenía a muchos, muchos que quieren el puesto . El republicano insinuó que tiene un favorito.

Entre los aspirantes están su asesor interino, el teniente retirado Keith Kellogg; John Bolton, exembajador ante Naciones Unidas; el teniente del H.R. McMaster, y el teniente general Robert Caslen.

