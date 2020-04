Washington. Estados Unidos señaló que el G7 apoyó este jueves las duras críticas expresadas por el presidente Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), instando a una “exhaustiva revisión y reforma” de esa agencia de la ONU.

El tema fue discutido durante una videoconferencia de los otros líderes del G7 —Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido— que tuvo a Trump como anfitrión.

Trump acusa a la OMS de haber ocultado el alcance del brote de coronavirus en China y de hacerle los mandados a Pekín. El martes, anunció que cortaba el aporte de Estados Unidos a la agencia de la ONU, que en el 2019 fue de 400 millones de dólares, el monto mayor de las contribuciones.

Según la Casa Blanca, los otros mandatarios del G7 se mostraron solidarios con la postura de Trump.

“Los líderes reconocieron que los países del G7 contribuyen anualmente con más de 1,000 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, y buena parte de la conversación se centró en la falta de transparencia y la mala gestión crónica de la pandemia por parte de la OMS”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

“Los líderes instaron a una exhaustiva revisión y proceso de reforma de la OMS”, agregó.

Otro de los países que ha cuestionado el papel de China es Reino Unido. Advirtió a ese país que deberá responder “preguntas difíciles” tras la crisis sobre la propagación del nuevo coronavirus, y aseguró que la cooperación con Pekín no podrá continuar “como si nada hubiera pasado”.

“Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre por qué no pudo ser parado antes”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

Los líderes del G7 acordaron coordinar el relanzamiento de sus economías una vez que amaine la pandemia de coronavirus con el fin de asegurar “cadenas de abastecimiento confiables” en el futuro.