Un día después de que una segunda mujer asegurara ser víctima de un comportamiento sexualmente agresivo por el juez Brett Kavanaugh en sus tiempos de estudiante universitario, el nominado por el presidente Trump para ser magistrado de la Corte Suprema envió una carta a los líderes del Comité Judicial del Senado en la que asegura que resistirá lo que describe como un intento de “asesinato moral”.

“No seré intimidado para retirarme de este proceso. Los esfuerzos coordinados para destruir mi buen nombre no me sacarán. Las viles amenazas de violencia contra mi familia no me sacarán”, dice Kavanaugh en la carta enviada al presidente del comité, Chuck Grassley, y la demócrata de mayor rango en el pánel, Dianne Feinstein.

La revista The New Yorker publicó la historia de Deborah Ramírez, una mujer que estudió en Yale con Kavanaugh y que asegura que en una fiesta durante el año académico 1983-84, el hoy juez le mostró sus genitales y se los acercó a la cara forzándola a tocarlos.

“(Las acusaciones) debilitan nuestro discurso público. Pero también son una amenaza para cualquier hombre o mujer que desee servir a nuestro país. Tal grotesco y obvio asesinato moral —si se le permite tener éxito— disuadirá del servicio a personas competentes y buenas de todas las tendencias políticas”.

La versión de Ramírez se conoce justo una semana después de que Christine Blasey Ford se mostrara como la personas que mandó a Feinstein una carta en la que denunciaba que Kavanaugh había intentado violarla durante una fiesta en el norte de Washington cuando ambos eran adolescentes.

Desde Nueva York, a donde asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Trump aseguró que su candidato está al centro de un pulso político.

“En mi opinión, es totalmente político. Es totalmente político”, dijo Trump luego de su llegada a la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente calificó a Kavanaugh como un hombre bueno con un pasado intachable. “El juez Kavanaugh es una persona excepcional. Estoy con él hasta el final”, aseguró.