Este viernes, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por su participación en las negociaciones de pacificación en el país sudamericano a través de la reconciliación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se hizo presente en el Hay Festival Querétaro 2019 para presentar su libro “La batalla por la paz” (Planeta, 2019), en el cual describe el proceso que culminó en la transformación de la vida de su país después de 70 años de guerra.

El otrora mandatario colombiano (2010-2018) ofreció una conferencia de prensa, donde se le consultó sobre el reciente anuncio sobre el retorno a las armas por parte de algunos exlíderes de las FARC. Ahí Santos negó que la disidencia de algunos integrantes del otrora grupo guerrillero indique un fracaso del proceso de pacificación.

“El 90% de los guerrilleros que se desmovilizaron se mantienen en el proceso. El comandante y varios de los miembros del antiguo secretariado salieron de forma muy contundente a decir que se mantenían en el proceso. Este es un escollo. El proceso ha sido una carrera de obstáculos. Ha sido muy difícil por las circunstancias tan complicadas después de 54 años de guerra, pero todos esos escollos los hemos venido superando y este también lo vamos a superar. Las personas que se fueron a la disidencia desertaron, abandonaron el proceso, traicionaron a sus propios compañeros. Así los dijeron los miembros de las antiguas FARC. Ellos mismo escogieron la ruta de convertirse en una banda criminal y así serán tratados por el Estado colombiano y por la comunidad internacional”, declaró.

Se le preguntó si consideraba que el gobierno venezolano fuera responsable de la negociación del inicio de la guerrilla por parte de esta facción disidente.

“No me consta que esto sea cierto pero no es un secreto para nadie la actividad que el gobierno de Venezuela ha tenido con la guerrilla colombiana, no solamente con las FARC sino con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). No tengo la evidencia pero sí la sospecha de que Venezuela puede estar, en cierta forma apoyando o cobijando a algunos sectores”.

A la pregunta de si este modelo de pacificación en Colombia podría tener aplicaciones en un cometido de procuración de la paz en México, Santos respondió que “hay que crear las condiciones necesarias para lograr un resultado. En el caso colombiano lo que hicimos fue crear las condiciones poco a poco. La parte ambiental, de inteligencia y de apoyo internacional. Cuando estaba las condiciones principales ya presentes, fue que el proceso comenzó y tuvo éxito por eso”.

Sin embargo aclaró que las circunstancias de ambos países son distintos dado que en el caso de Colombia se trató de una guerrilla con connotaciones políticas y México se encuentra sumergido en una ola de violencia por el crimen organizado.

“A la guerrilla se le puede aplicar el Derecho Internacional Humanitario, a las bandas criminales, no. Ahí hay una diferencia de fondo. La guerrilla tiene un mando unificado, en el caso del narcotráfico es un mando muy fraccionado. Cuando Colombia estaba sometida a los carteles de la droga, en todas las revistas internacionales decían que los carteles eran invencibles. La sociedad estaba aterrorizada, el Estado estaba atemorizado; sin embargo, los vencimos, y en México también se puede”, comentó.

Juan Manuel Santos además entabló una conversación con el periodista español Javier Moreno Barber en el Teatro de la Ciudad para extender la conversación sobre el proceso de negociación que ha relatado en su libro y acerca del impasse de la disidencia del mencionado sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

