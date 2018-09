Londres. El plan de Theresa May sobre las relaciones comerciales tras el Brexit pone “un chaleco explosivo” al Reino Unido, cuyo detonador está en manos de la Unión Europea (UE), denunció el exministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, en un nuevo artículo que publica en The Mail on Sunday.

Johnson dejó el gobierno en julio por su desacuerdo con el plan propuesto por la primera ministra conservadora, que prevé mantener una relación comercial estrecha entre el Reino Unido y la UE después del Brexit, previsto a partir del 29 de marzo.

“Hasta ahora, en cada etapa de las discusiones, Bruselas obtiene lo que Bruselas quiere. Hemos aceptado el calendario de la UE; hemos aceptado entregar 39,000 millones de libras, sin obtener nada a cambio”, lamentó Johnson haciendo referencia a la factura por salir de la UE.

“Ahora con la propuesta (de May) estamos dispuestos a aceptar sus reglas —para siempre— sin poder decir nada sobre ellas”, aseguró. “Es una humillación”, agregó.

Boris Johnson calificó igualmente de “totalmente inaceptable” la solución de “red de seguridad” (backstop), que mantendría a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único europeo, a falta de otra solución para impedir el restablecimiento de controles fronterizos con Irlanda, miembro de la UE, tras el Brexit.

Algunos comentaristas políticos del Reino Unido veían en esta nueva salida de Johnson, que multiplica las críticas contra la estrategia de May, un intento por desviar la atención de la prensa a su divorcio de quien es su esposa desde hace 25 años.

Varios periódicos publicaban este domingo los detalles de las presuntas infidelidades del exministro, informaciones que habrían recopilado en el equipo de May en el 2016 cuando se enfrentaban para tomar las riendas del Partido Conservador. Downing Street desmintió haber filtrado esas informaciones para desacreditar a Johnson.