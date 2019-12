Ciudad de México. El proceso de destitución en contra del presidente estadounidense, Donald Trump, podría impactar en las aspiraciones presidenciales del demócrata Joe Biden, consideran internacionalistas debido a que su nombre detonó el proceso de destitución.

María Pía Taracena, asociada del Consejo Mexicanos de Asuntos Internacionales (Comexi), señala que “el impeachment ya ha afectado a Biden; si nos fijamos en las últimas preferencias, ocupa el tercer lugar, mientras que Elizabeth Warren está en primer lugar, y eso mete en un problema al partido demócrata”.

Juan Carlos Barrón, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, indica que el apellido Biden estará presente a lo largo del juicio: “Suponemos que los negocios de los Biden son legales, pero el impacto se medirá dependiendo de las investigaciones o la información que surja. Cuando el tema pase de la Cámara de Representantes al Senado seguramente se va a ventilar más información relacionada con la influencia de los Biden en Ucrania, y eso probablemente le resulte contraproducente”, puntualizó.

Para Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, comenta lo siguiente: “En este juego de ajedrez político, donde los demócratas, si quieren golpear fuertemente a Trump, también deben ser muy cuidadosos para que el tema no vaya a ser contraproducente, ya que aunque Joe Biden es un candidato fuerte a la presidencia de Estados Unidos todavía no es el candidato oficial. Biden no es el único actor en la esfera política para considerar la afectación que va a pasar. Aún hay más incertidumbre que respuestas”, dijo.

Agregó que: “Los demócratas saben que no va proceder la destitución de Trump, lo que quieren es debilitarle el camino para que no llegue fortalecido a la elección”.

Los especialistas destacaron que el proceso de impeachment servirá para que los demócratas definan quién es el candidato más favorecido para contender en la carrera presidencial. Además de que deben buscar atraer al electorado desinteresado o indeciso, pues Trump cuenta con electorado duro que difícilmente le dará la espalda.

Joe Biden ha incurrido en varias mentiras sobre el trabajo de su hijo Hunter en la empresa energética Burisma. Biden incurrió en conflictos de interés. Siendo vicepresidente presionó al gobierno de Ucrania para que no investigaran los jueces a Burisma.

