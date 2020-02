Ciudad de México. Con una aportación de 1.8 millones de dólares, el gobierno de Japón contribuirá a mejorar la infraestructura de albergues y otras instalaciones donde se alojan personas migrantes en la frontera sur de México con el objetivo de mejorar su atención.

Así lo anunciaron representantes de la Embajada de Japón, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante un evento organizado en la cancillería.

Será la OIM la que reciba los recursos para operar el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Albergues e Instalaciones Migratorias Gubernamentales en la frontera sur de México.

Yasushi Takase, embajador de Japón en México, aseguró que su país y México están adoptando un enfoque para hacer frente a los desafíos de la migración y de los refugiados que están surgiendo en todo el mundo.

“Esta contribución estará destinada principalmente para mejorar la capacidad de los albergues y otras instalaciones especializadas en atención a personas migrantes. Japón tiene como pilar importante de su política de cooperación internacional la filosofía de la seguridad humana que pone énfasis en la protección y capacitación de cada individuo”, comentó el embajador Takase, y agregó que el aumento de la migración centroamericana es un tema importante no sólo para México sino para toda la región.

La migración no es un problema de seguridad

El canciller Marcelo Ebrard destacó que con la carta suscrita se demuestra que hay una coalición internacional en favor de encontrar las vías para tener una migración segura y ordenada.

“Nos interesa llegar al fondo del asunto, las opciones de desarrollo. La migración no es un problema de seguridad, es un problema de desarrollo (...) Me da mucho gusto que el día de hoy tengamos el testimonio, la muestra, la prueba de que un país tan importante como Japón coincide en este planteamiento, nos acompaña en este planteamiento, que México no está sólo en lo que está diciendo, en lo que está proponiendo”, manifestó.

Para finalizar, Christopher Gascón, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México, precisó que dicho organismo realizará un diagnóstico para seleccionar las instalaciones que serán mejoradas.

También dijo que se desarrollarán talleres que permitan fortalecer las capacidades del personal a cargo en temas de administración y de la gestión de las instalaciones.

“Con el fortalecimiento de estos dos componentes se espera alcanzar una complementariedad que permita a las personas migrantes acceder a una mejora integral de las condiciones de estancia”, detalló.

Datos de contexto.

Japón es el país de Asia con más avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OMS).

En su respaldo a la Agenda 2030, fomentará el nombramiento de 5,000 mujeres en cargos del Estado.

