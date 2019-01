Washington. El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó que durante el verano pasado su país arrestó a un veterano de la marina de Estados Unidos cuando realizaba una visita a su novia.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bahram Ghasemi, hizo el primer reconocimiento de la detención de Michael R. White, de 46 años, originario de San Diego, de acuerdo a la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se encuentra en el Medio Oriente en una gira diseñada para ejercer más presión sobre Irán, declinó discutir el arresto de White.

No está clara la razón por la que Irán tardó tanto en dar a conocer las circunstancias de White desde que fue arrestado a fines de julio. Su madre le dijo al diario The New York Times que supo que él estaba vivo y en prisión hace sólo tres semanas.

White es el cuarto ciudadano estadounidense detenido en Irán por acusaciones de espionaje.

El empresario iraní-estadounidense Siamak Namazi fue arrestado en el 2015, y su padre, Baquer, también fue arrestado unos meses después, cuando fue a Teherán para intentar asegurar la liberación de su hijo.

El académico de Princeton, Xiyue Wang, ha estado encarcelado en Irán por más de dos años.