Nueva York. Hace un año, el periódico The New York Post reveló que la computadora portátil abandonada de Hunter Biden contenía pruebas sobre el uso de influencia dado que su padre se desempeñaba como vicepresidente de Estados Unidos.

Los periódicos The Washington Post y The New York Times no pusieron interés en la nota categorizándola como un escándalo más electoral: "Materiales pirateados". "Desinformación". "Sin fundamento".

Varios medios publicaron que, a petición de su hijo Hunter, el veterano Joe Biden se reunió con Vadym Pozharskyi, asesor de la energética ucraniana Burisma, empresa que contrató a Hunter como miembro de la junta pese a que no tenía experiencia en el sector ni en Europa del Este.

Ron Johnson, senador y presidente del comité de Seguridad Nacional, comentó a este medio que “la investigación sobre el contenido de los correos electrónicos” ha estado “detenida por falta de voluntad de algunos senadores, incluyendo miembros del Partido Republicano, sin embargo, son claras las evidencias respecto a los vínculos de Joe Biden con empresas extranjeras, incluyendo una de nacionalidad china”.

Preguntado por el destino que tendrá la investigación en el Senado, Ron Johnson señala que “diversos intereses” provocaron que la investigación haya sido de “coyuntura, tiempo después de las elecciones presidenciales del año pasado”. Insiste que la imagen del presidente “ha sido dañada por el caso”.

