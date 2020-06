Washington. El libro de John Bolton La sala en la que ocurrió saldrá a la venta este martes en contra de la voluntad del presidente Donald Trump.

El que fuera su asesor en materia de política exterior dedica un capítulo a Venezuela. “La intervención militar no es la solución”, le dijo en una ocasión al presidente de Estados Unidos después de que este le dijera: “Tenemos muchas opciones sobre Venezuela, y no voy a descartar la militar. Son nuestros vecinos (...) Venezuela no está muy lejos”.

Al menos fueron cinco veces las ocasiones que Trump le dijo a Bolton sobre su intención de derrocar a Maduro: “Trump me dijo con énfasis: Hazlo (...) porque según dijo, Venezuela es en realidad parte de Estados Unidos”.

Bolton revela en el libro que Trump tuvo intención de reunirse con el dictador Nicolás Maduro para convencerlo de que diera un giro hacia la democratización de Venezuela: “Por supuesto que Trump decía, de vez en cuando, que se quería ver con Maduro para solucionar todos los problemas con Venezuela, pero ni yo ni Pompeo pensábamos que eso funcionaría”.

El petróleo era una variable de interés para Trump. “Quería garantías de que después de caer Maduro, tendría acceso al petróleo de Venezuela, y de que Rusia y China no seguirían beneficiándose de sus negocios con el régimen ilegítimo de Maduro y Chávez”, escribe Bolton.

