El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump tuiteó la mañana de este viernes que su equipo tendrá preparado "un informe completo sobre el hackeo en 90 días", y reiteró que un documento según el cual Rusia tiene información comprometedora sobre él es falso.

"Hechos completamente fabricados por depravados agentes políticos, tanto demócratas como republicanos". ¡NOTICIAS FALSAS! Rusia dice que nada de esto existe", señaló Trump en una serie de publicaciones en Twitter.

"Probablemente fueron divulgados por la 'inteligencia' pese a saber que no hay prueba alguna, y nunca la habrá", añadió.

El director nacional de inteligencia estadounidense, James Clapper, dijo el miércoles que las filtraciones de material a los medios de comunicación no procedían de las agencias de inteligencia del país y que éstas no habían evaluado si la información era fiable.

Agentes de inteligencia informaron a Trump y el presidente Barack Obama sobre una carpeta que contiene información no fundamentada sobre una estrecha coordinación del círculo íntimo del presidente electo y los rusos para hackear cuentas de internet demócratas, además denuncias de actividades sexuales de Trump atribuidas a fuentes anónimas. The Associated Press no ha verificado la información.

Trump criticó a la inteligencia de Estados Unidos, a la que acusó por supuestamente haber filtrado a la prensa el comprometedor informe recabado por un ex espía británico.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!