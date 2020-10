Entrevista. Siegfried Herzog, fundación Friedrich Naumann

El día de hoy tendrá lugar de manera virtual el Congreso de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) cuyo eje toral en este 2020 será “Activemos futuro”. Entre los participantes se encuentra Siegfried Herzog, Director Regional de la Fundación Friedrich Naumann para América Latina. El Economista charló el día de ayer 28 de octubre, con él.

—¿Qué es lo que más le preocupa en la región de América Latina?

Nos preocupa que después de la ola de democratización de las décadas 80 y 90, vemos una regresión. Hubo algunos éxitos en el área gracias a la globalización de las economías, pero muchos países no han cambiado. La dictadura de Cuba ha sobrevivido.

—Y desde el ángulo económico, ¿en dónde se observan las debilidades de las democracias?

Tenemos un porcentaje de informalidad extremadamente alto. Es una señal de que las reglas no son incluyentes.

—Venezuela, un país que se está desmoronando ante nuestros ojos.

Venezuela es un desastre completo. Con 5 millones de refugiados, es una de las mayores crisis de refugiados en el mundo.

—Brasil, una democracia gobernada por un exmilitar.

En el tema ambiental es algo muy preocupante. La selva de la Amazonia se está deteriorando por el tema del CO2.

—Argentina, la devaluación no se aleja.

Estuve 20 años en Asia, había problemas económicos, pero también había un consenso entre la clase política en India, Filipinas: la autonomía de los bancos centrales.

Tal parece que el medio ambiente no aparece entre los temas prioritarios de los gobiernos latinoamericanos. México es uno de ellos.

El gobierno alemán no está contento con la política energética del gobierno de México. Alemania ha invertido mucho en energías limpias.

Lo inimaginable, la democracia en Estados Unidos en riesgo por Donald Trump.

Un presidente que no tiene respeto al Estado de derecho, una democracia no puede funcionar así. El nombramiento de la jueza (Amy Coney Barrett) se traduce como una victoria política, la justicia no se debe de politizar.

Fausto Pretelin Muñoz de Cote