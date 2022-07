Madrid. El pasado viernes, José Antonio González accedió a intercambiar su turno de trabajo como barrendero en Madrid, luego de que un amigo se lo pidiera. En lugar de comenzar a trabajar a las siete de la mañana, como acostumbra, comenzaría a las dos de la tarde y terminaría a las 10 de la noche. A las dos terminó de comer, se refrescó y se vistió con su uniforme color verde de poliéster. Tres horas más tarde falleció. La temperatura de su cuerpo superaba los 41 grados.

En entrevista a la Cadena SER, Miguel, hijo del fallecido, criticó las palabras del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida quien se deslindó de toda responsabilidad ya que José Antonio González no trabajaba para la alcaldía, fue contratado por la empresa Urbaser, que a su vez sí tenía un contrato con la alcaldía.

El alcalde reconoció su desconocimiento sobre el tipo de uniforme con el que trabajan los barrenderos. El poliéster, frente a la ola de calor, resultó ser la peor vestimenta.

“No es verdad (lo dicho por el alcalde). El Ayuntamiento tiene que hacer más, por encima de excusas, no hay que echarle la culpa sólo a la empresa”, comentó Miguel.

“Yo pienso que trabajar a 42 grados, sin sombra y con esa ropa es inmoral”, sentenció.

Esta es una de muchas historias que se escuchan en países como Reino Unido, Francia, Portugal y España.

Portugal ha registrado más de 1,000 muertes debido a la actual ola de calor, y la jefa de sanidad advirtió ayer que el país debe prepararse para hacer frente a los efectos del cambio climático mientras las temperaturas siguen aumentando.

"Portugal (...) es una de las zonas del planeta que podría verse (más) afectada por el calor extremo", dijo Graça Freitas, jefa de la autoridad sanitaria DGS. "Tenemos que estar cada vez más preparados para los periodos de altas temperaturas".

Las temperaturas en todo Portugal, azotado por la sequía, superaron los 40 grados centígrados la semana pasada.

Boris, de fiesta

Las altas temperaturas batieron ayer récords históricos en el Reino Unido, que superó por primera vez los 40 ºC.

En el aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, se registraron 40.2 ºC, informó la agencia meteorológica británica Met Office, señalando que es la primera vez que se supera ese umbral en el país.

El gobierno de Boris Johnson fue acusado de no tomarse el fenómeno con seriedad después de que el primer ministro no acudiese el domingo a una reunión de emergencia sobre la ola del calor y asistiese en su lugar a una fiesta de despedida. En realidad era una fiesta para celebrar su boda luego de no poderlo hacer el año pasado por la pandemia.

Los médicos condenaron también unos comentarios del vice primer ministro, Dominic Raab, que llamó a los británicos a "disfrutar del sol".

Francia sigue enfrentando dos grandes incendios en Burdeos, que ya arrasaron 19,000 hectáreas de bosque y provocaron la evacuación de 16,000 personas.