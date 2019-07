El gobierno mexicano tiene un “moderado optimismo” en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ratifique también en los congresos de sus países socios antes de que acabe 2019, señaló la Secretaría de Economía (SE).

La subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, Luz María de la Mora, consideró que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de enviar hasta septiembre al congreso estadounidense la Ley de Implementación del T-MEC, dará tiempo para que avance la ratificación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte.

Durante su participación en el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, comentó que los congresistas de Estados Unidos tienen dudas sobre la aplicación de los compromisos de sus país en el T-MEC y están interesados en asegurarle a sus bases electorales que votarán por el acuerdo cuando se sientan cómodos.

Mientras la administración Trump envía al Congreso estadounidense la Ley de Implementación del T-MEC, la oficina de representación de la Secretaría de Economía ha estado en contacto con los congresistas para explicarles la implementación de la reforma laboral en México.

“Es un tiempo que la administración (Trump) tiene para explicarle a los congresistas y no están listos, entonces es mejor que no metan la Legislación de Implementación al Congreso si no están listos y no que lo hagan a pesar de la congresista Pelosi”.

Así, los congresistas estadounidenses pasarán julio y agosto trabajando al respecto; la idea es que a partir de septiembre se pueda meter a la discusión la Legislación de Implementación, comentó De la Mora.

“Es muy viable que entre septiembre y el final del año sí están los tiempos y sí se podría hacer la negociación; si se va al 2020, sí lo veo más complicado".

Sobre la posibilidad de que el T-MEC sea ratificado antes de que concluya este año, opinó: “Sí hay una ventana, sí hay posibilidades, hay que trabajar mucho, hay que informar, hay que explicar cómo se van a implementar estos acuerdos”.

“Somos moderadamente optimistas, no podemos asegurar nada porque no está en nuestras manos el proceso legislativo, pero vemos que sí hay un trabajo, que sí hay disposición, entonces nosotros haremos lo nuestro en el sentido de explicar informar y que se vea a México como un socio confiable”.

La subsecretaria de Comercio Exterior de la SE destacó que México está en una posición de fortaleza porque fue el primer país en ratificar el T-MEC, lo que ocurrió el 19 de junio pasado, y porque tiene la forma asegurar que se va a cumplir los acuerdos alcanzados, por lo cual “México no tiene mucho más que hacer”.

Lo más positivo ahora, dijo, es que se hagan los procesos como se deben de hacer, y que en el caso de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos lleguen a un consenso sobre el momento que consideren correcto para la ratificación del T-MEC en su congreso.

“Me parece que apresurar los tiempos si no se tiene el trabajo terminado no va a ser positivo para el acuerdo, yo creo que es mejor esperar a que tengan los consensos necesarios”, insistió la funcionaria federal.