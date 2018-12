Dallas.- Representantes de la organización sin fines de lucro “Judah 1” anunciaron aquí planes para iniciar las operaciones a mediados de 2019 de lo que vendría a ser la primera aerolínea cristiana, destinada a proporcionar transporte a misioneros y personal religioso para apoyar su trabajo en todo el mundo y proporcionarles “alas a su fe”.

El fundador de "Judah 1", Everett Aaron, dijo que la organización no será un servicio chárter, sino que ofrecerá boletos a grupos e individuos para transportarlos a áreas remotas donde se requiere del trabajo misionero usando grandes aviones de pasajeros capaces de transportar grupos y carga más grandes.

"Esta no es una aerolínea típica", dijo Aaron. “Esto no es una ruta programada y no estamos llevando personas de Dallas a Las Vegas. De eso no se trata”, explicó.

"Todo esto se trata de misioneros y de devolver y ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor (...) De eso se trata", dijo en declaraciones al periódico Herald Democrat, que se publica en la ciudad de Denison, en el norte de Texas. La aerolínea planea utilizar como base el aeropuerto regional del norte de Texas, en Denison.

Aaron, quien también es un pastor, dijo que la idea de "Judah 1" llegó por primera vez en 1994 después de un tiempo de oración en el que se sentía llamado a ayudar a los misioneros. Más de 20 años después, dijo que ahora está listo para darle seguimiento de esa llamada.

Las estimaciones actuales indican que al menos 400,000 estadunidenses viajan para trabajo misionero, refirió Aaron.

Entre las posibles organizaciones asociadas se encuentran Baptist Medical y Dental Mission International, que envía cada año a unos 4,000 misioneros a realiza distintas labores en áreas apartadas del mundo, además de Kids Against Hunger, que proporciona más de ocho toneladas de alimentos por semana.

Aaron dijo que "Judah 1" operará con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación bajo lo que se conoce como una “aerolínea programada”. Esto permitirá que "Judah 1" brinde servicios a más organizaciones al mismo tiempo que vende boletos individuales para viajes en todo el mundo.

Los planes iniciales exigían que "Judah 1" comenzara a operar en enero, pero la transición a una aerolínea retrasó las expectativas para completar el proyecto en aproximadamente seis meses.

Aaron mencionó que los servicios de la aerolínea se enfocarán principalmente en el transporte para los misioneros, y se ofrecerán servicios secundarios para las organizaciones asociadas, incluida la Fundación Make a Wish y el Proyecto Wounded Warrior.

Las operaciones se realizarán principalmente con los aviones McDonnell Douglas MD83 y Boeing 767, que podrán transportar pasajeros y carga juntos.

Los documentos proporcionados por la aerolínea indican que planean volar grupos de hasta 140 personas a sus destinos sin la necesidad de vuelos de conexión.

Como ventaja sobre otras opciones, el transporte de suministros junto con los pasajeros permitirá la seguridad y ayudará a garantizar que la carga llegue a su destino al tiempo que reduce los costos de envío.

Aaron estimó que hasta el 50% de los suministros destinados a ayuda o trabajo misionero no llegan a su destino. Los problemas comunes incluyen artículos perdidos en tránsito, deterioro de artículos atascados en la aduana y robo.

Además de volar aviones más grandes para viajes transcontinentales, Aaron mencionó que también le gustaría agregar un servicio de vuelos chárter a escala completa a los servicios de la organización.