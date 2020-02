Ciudad de México. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró en conferencia de prensa que su país y México apuestan a que sólo a través del diálogo inclusivo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se puede resolver la crisis en Venezuela, por lo que rechazó cualquier tipo de intervención militar o provocación extranjera.

En su visita a México, Lavrov se reunió con su contraparte, Marcelo Ebrard.

Lavrov puntualizó que los venezolanos son los únicos que pueden resolver sus problemas y calificó los esfuerzos del Grupo de Lima de “poco útiles”, porque no cumple funciones de mediador sino que lleva a cabo acciones de imposición.

El ministro ruso se reunirá el día de hoy con Nicolás Maduro. Reveló que no presentará ninguna propuesta, pero sí dijo que su país y México están abiertos para ofrecer acompañamiento.

“No traemos ninguna propuesta a ninguna parte, respetamos a nuestros socios. El Grupo de Lima no es una mediación sino una imposición. Escuchamos llamados desde Washington de que no hay opciones para restablecer la democracia en Venezuela sino es a través de la provocación, pero esto no debe ser así”, declaró en la conferencia organizada por la embajada rusa.

Asimismo, Lavrov destacó que es importante mantener el orden multipolar en la región, por lo que reconoció el trabajo del gobierno mexicano.

Lazos con México

En actividad previa, Lavrov y Ebrard sostuvieron una reunión de trabajo en la cancillería en la que abordaron temas de cooperación económica, comercial, cultural y educativa.

“Fue una visita muy productiva, hemos hecho acuerdos sobre centros culturales, uso pacífico del espacio ultraterrestre, vínculos con agencias policiales para la lucha contra el terrorismo, además abarcamos la introducción sobre el requisito de visado para aumentar el flujo turístico de rusos a México y el intercambio académico”, expresó.

“México es el segundo socio más importante de la región después de Brasil, pero opinamos que hay que diversificar nuestros vínculos de comercio y de inversiones, y usar el potencial de nuestra comisión para la cooperación técnico-científica, económica y comercial”, detalló el ministro Lavrov.

Asimismo, destacó que espera tener gran cooperación con México en la ONU a través de su candidatura al Consejo de Seguridad. “México es uno de los países líderes de la región y tiene una reputación buenísima en lo que se refiere a los enfoques de problemas internacionales y a la estabilidad estratégica en la esfera de no proliferación de armas nucleares, sobre todo en la esfera de respeto a los principios más importantes de la ONU”, manifestó.

El ministro concluyó que se mantendrá un diálogo para conocer los proyectos mexicanos para el desarrollo económico en los que puedan contribuir las empresas rusas.

