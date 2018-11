Google ya entró en conversaciones con el equipo técnico de Luisa María Alcalde, quien será la secretaria del Trabajo en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Lina Ornelas, directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google para México, Centroamérica y el Caribe, dijo que la compañía ya había iniciado conversaciones con los equipos de transición para participar en el programa de apoyo a jóvenes que ha planteado desde su campaña electoral el próximo gobierno federal; así como con varios de los equipos de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, para colaborar en temas diversos como la movilidad.

Desde septiembre pasado, la futura secretaria del Trabajo anunció "Jóvenes Construyendo el Futuro", nombre del programa de inserción a jóvenes al mercado laboral en México, que fue una de las propuestas de campaña de López Obrador y que de acuerdo con Luján comenzará en enero del 2019.

“Nos hemos acercado a la futura ministra del Trabajo porque se está creando una plataforma llamada Jóvenes Construyendo el Futuro y es muy interesante porque está basada en el primer empleo de estos jóvenes”, dijo Lina Ornelas durante una mesa redonda a propósito de la presentación de Crea en tu idioma, un sitio web para que cualquier persona hispanohablante pueda tomar cursos sobre distintas tecnologías y habilidades digitales.

“Fue un acercamiento muy importante porque ya vimos los elementos que va a tener el proyecto y sabemos perfectamente qué podemos ofrecer en cuanto entre”, añadió.

De acuerdo con la directiva de Google, lo que busca hacer la empresa californiana en el marco de esta colaboración con la nueva administración es poner a disposición de todos los jóvenes que participen en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro las plataformas de aprendizaje de la compañía para que cuando entren al mercado laboral puedan tener un impacto en el desarrollo digital de las empresas.

Dijo que aunque la plataforma aun no está en funciones debido a que el nuevo gobierno no toma posesión, en cuanto comiencen a trabajar y se asignen los recursos, Google estará participando junto con otras empresas.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca incorporar al mercado laboral a 2.6 millones de jóvenes en calidad de aprendices aunado al pago de una beca de 3,600 pesos al mes. De acuerdo con información publicada por El Economista, al programa ya se han sumado empresas “tutores”, pues 70% de los jóvenes que busquen incorporarse a dicha plataforma lo hará en la Iniciativa Privada, mientras que 20% trabajará en dependencias de gobierno y el otro 10%, en organizaciones sociales. Se prevé que las inscripciones al programa inicien en enero, aunque se trata de uno de los programas que se someterán a consulta pública los próximos 24 y 25 de noviembre.

“Estamos esperando la integración de los equipos, pero, por ejemplo, la Secretaría de Economía va a ser fundamental también para ver cuál es la necesidad laboral de los sectores, junto con la SEP para que se enseñen esos contenidos”, dijo Lina Ornelas.

“Es muy importante que las políticas públicas y la regulación también estén alineadas, porque un tema como el de datos abiertos, que se impulsó mucho en esta administración tiene que preservarse e incluso ampliarse, porque si no tú como pequeña y mediana empresa no vas a poder emplear información disponible en formatos disponibles no vas a poder avanzar”, remató.

Ornelas afirmó que Google también entró en conversaciones con distintos equipos de la administración de la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, para mejorar en temas de movilidad, transporte y educación.

La semana pasada, durante el evento sobre gobierno digital organizado por la revista UGob y el Instituto Nacional Electoral, Eduardo Clark, quien será el segundo al mando de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, dijo que ya habían comenzado las conversaciones con empresas de tecnología como Google y Uber, aunque detalló que sólo habían sido acercamientos de presentación.

Clark dijo también que el proyecto de agenda digital de la administración local incluye la creación de escuelas de código en 100 de los 300 centros comunitarios para jóvenes que han sido sistemáticamente excluidos de oportunidades productivas, especialmente mujeres y jóvenes que han tenido conflicto con la ley.